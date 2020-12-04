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Локдаун в Киеве в январе: обещают жесткие проверки

4 декабря, 12:49

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Будет ли остановлена работа городского транспорта пока неизвестно

Власти намерены ввести жесткий локдаун в стране в январе на три недели. Об этом сегодня, 4 декабря, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Окончательного решения о введении локдауна еще не принято. Нужно дождаться окончательного решения правительства. На данный момент Киев находится в оранжевой зоне карантина. И в городе действуют все нормы, которые предусмотрены для этой зоны. Городские службы проводят все необходимые проверки. Они будет продолжаться до тех пор, пока не изменится зона карантина. Если будет введен локдаун – будем проверять более жестко. Как это будет – пока неизвестно, нет окончательного решения правительства", – рассказал сайту "Сегодня" директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

На вопрос сайте "Сегодня" будет ли остановлена работа городского транспорта, в частности метрополитена, чиновник ответил, что пока таких распоряжений не поступало.

"По остановке транспорта, окончательного решения не принято. Этот вопрос находиться лишь на уровне обсуждения. Но окончательного решения, никто пока не принял", – рассказал Роман Ткачук.

Как уже писали новости "Сегодня", Максим Степанов заявил, что локдауна до конца года точно не будет, потому что медицинская система полностью справится с нынешней коронавирусной нагрузкой.

Напомним, на утро 4 декабря в Украине подтвердили 15 131 новый случай заражения коронавирусом (787 891 с начала эпидемии). За четверг умерли 235 украинцев (13 195 с начала эпидемии), а выздоровели 13 383 человека (397 809 с начала эпидемии).

Видео: Сегодня
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Киев карантин коронавирус локдаун

Источник: Сегодня

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