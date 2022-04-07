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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Власть

В Киеве маршрутки возобновляют перевозки пассажиров – список

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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7 апреля, 10:19
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Киев постепенно оживает, транспорт, магазины и различные службы частично возобновляют работу
В Киеве маршрутчики частично вышли на рейсы
В Киеве маршрутчики частично вышли на рейсы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве частные перевозчики приняли решение возобновить работу на 11 маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram-канале.

Восстановили работу маршруты №183, 401, 407, 433, 499, 509, 511, 526, 530, 550 и 598.

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Также сообщается, что при необходимости количество подвижного состава будет увеличиваться как на таких маршрутах, так и на общегородских маршрутах большой протяженности.

Ситуация в Киеве

  • 15 марта Верховная Рада приняла Закон об утверждении Указа Президента Украины № 133/2022 от 14.03.2022 "О продлении срока действия военного положения в Украине". Указом предусмотрено продление срока действия военного положения в Украине с 05 часов 30 минут 26 марта 2022 года сроком на 30 суток.
  • В столице с 21:00 до 6:00 действует комендантский час. В это время нельзя выходить на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности). Киевляне могут выйти на улицу, только чтобы пройти в укрытие по сигналу тревоги.
  • С 4 апреля в Киеве снова работает скоростной трамвай на Борщаговке. Скоростной трамвай №3 возобновил работу от станции "Ромена Роллана" до станции "Старовокзальная". Продолжают работу по постоянным схемам трамвайные маршруты №№ 2, 8 К, 22 К, 29 К, 33а.
  • С 4 апреля метрополитен возобновил сообщение через Южный мост.
  • Движение по "зеленой" линии организовано от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор". Также работает пересадка "Золотые ворота" – "Театральная".
  • "Красная" линия функционирует от станции "Шулявская" до станции "Театральная". "Синяя" линия – от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки".
  • Без остановки поезда проследуют мимо станции: "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и "Кловская".

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