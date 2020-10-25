Виталий Кличко побеждает в выборах в мэры Киева – экзитпол

По предварительным данным, он набрал почти 46% голосов избирателей

Победу на выборах мэра в Киеве, согласно данным экзитпола, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", получает действующий глава города Виталий Кличко (партия "УДАР").

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Так, по данным экзитпола, он набрал 45,93% голосов избирателей. На втором месте оказался Александр Попов (ОПЗЖ), который набрал 9,62%.

Рейтинг остальных кандидатов по данным экзитпола:

Ирина Верещук ("Слуга народа") – 8,53%;

Алексей Кучеренко ("Батькивщина") – 7,82;

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Сергей Притула ("Голос") – 7,27;

Андрей Пальчевский ("Победа Пальчевского") – 4,81%;

Игорь Смешко ("Сила и Честь") – 3,73%;

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Андрей Ильенко ("ВО "Свобода") – 2,48%;

Александр Омельченко ("Единство") – 2,69%;

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Николай Томенко ("Родная страна") – 2,11%.

Напомним, в рамках совместного проекта телеканала "Украина-24" и студии Савика Шустера были проведены собственные экзитполы в 12 городах Украины: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород, Николаев.

Для определения явки были использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Социологи, которые проводят опрос, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. За эти годы они доказали свой профессионализм и высокое качество работы. 25 октября, в день местных выборов, они опросили от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране, а на 554 участках работали более 1500 интервьюеров. Мы ожидаем граничную ошибку выборки – 1,6% с доверительной вероятностью 95%.

Ранее мы писали, что мэр Киева Виталий Кличко не голосовал сегодня, 25 октября, на местных выборах – он на самоизоляции.

Отметим, полиция получила 891 заявление о нарушениях в "день тишины" в Украине.

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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