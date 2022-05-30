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Заминировано! Киевлян предупредили об опасности прогулок в парках – список мест

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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30 мая, 22:10
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В городе просят не приближаться к фортификационным сооружениям
В Киеве действует запрет въезжать на территорию лесохозяйств транспортными средствами.
В Киеве действует запрет въезжать на территорию лесохозяйств транспортными средствами. / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время обороны Киева на некоторых участках территории проводились минирования местности как украинскими военными, так и российскими оккупантами. Также из-за авиации и артиллерии врага остались неразорвавшиеся взрывоопасные предметы – снаряды, авиационные бомбы, мины.

Об этом сообщает КГГА.

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Как отмечается, наиболее загрязненными оказались окрестности города, где были боевые столкновения, – в районе Пущи-Водицы, Виноградаря, Святошинского лесопаркового хозяйства, автомобильных дорог в направлении Житомира и Вышгорода.

"Совершено 30 выездов для выполнения работ по обследованию зданий, сооружений и территорий на наличие взрывоопасных предметов в Пущу-Водицу, Святошинский район, Деснянский район. Выявлено 25 остатков взрывоопасных предметов. В настоящее время взвод пиротехнических работ продолжает работать в Пуще-Водице", – говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что в Киеве действует запрет посещать и въезжать на территорию лесохозяйств столицы транспортными средствами – за исключением тех, которые используются для лесохозяйственной цели. Также продолжаются работы по уборке от взрывоопасных предметов некоторых "зеленых" зон столицы.

Поэтому власти города просят не приближаться к фортификационным сооружениям и их остаткам в следующих парках и скверах:

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  • Дарницкий район: сквер Привокзальный, сквер Григоренко, 36-38;
  • Днепровский район: парк вдоль ул. Малышка (сторона моста по ул. Строителей), парк Попудренко;
  • Деснянский район: парк Киото (западная часть), парк Деснянский (южная часть), парк им. Шухевича (западная часть), парк с водными объектами вдоль проспекта Шухевича 3 очередь (западная часть), парк Муромец (южная часть);
  • Оболонский район: сквер на перекрестке просп. Оболонского и ул. М. Тимошенко (центральная часть), сквер А. Архипенко, 5 (восточная часть), сквер на углу просп. Минский и ул. Ю. Кондратюка (северная часть), сквер на Минской площади (западная часть);
  • Подольский район: сквер на Петровке (угол ул. Константиновской и ул. Заводской), сквер по просп. Правды, 70-76, парк Кинь-Грусть (в пределах ул. Кобзарской и ул. Сошенко);
  • Шевченковский район: сквер "Мюнхенский", парк "Нивки" (западная часть, метро "Берестейская"), Воздухофлотский путепровод, сквер на Подольском спуске, парк на склонах Смородинского спуска, парк Бабин Яр, парк Сырецкий Гай (со стороны улицы Стеценко), сквер Довнар-Запольского, улица Гаврилишина (распределитель), Проспект Победы, 78;
  • Соломенский район: парк Защитников Украины;
  • Святошинский район: парк Юность (со стороны ул. Покотила), парк им. Феодоры Пушиной (со стороны просп. Победы), бульвар Академика Вернадского (западная часть), сквер на перекрестке просп. Победы и ул. Чернобыльской (со стороны просп. Победы);
  • Голосеевский район: лесопарк на ул. Кайсарова.

Напомним, представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявлял о том, что война в Украине поставила под угрозу курортный сезон в Одесской области из-за мин в море.

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