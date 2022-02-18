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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Более 700 тысяч выездов за три дня! Правда ли люди массово покидают Киев

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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18 февраля, 16:08
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В столице установили более 250 камер на въездах в город
Власть усиливает безопасность в городе
Власть усиливает безопасность в городе / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на 100% обустроили камеры на выездах и въездах в город. С их помощью зафиксировали количество выездов из города за последние три дня – 715 000.

Об этом написал руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич в Facebook.

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"256. Столько камер установлено по транспортному периметру города, и именно это я обещал в конце года. В первую очередь это наша с вами безопасность, которая является приоритетом для мэра Киева Виталия Кличко", – написал Оленич.

Карта с размещением видеокамер. Фото: Петр Оленич/Facebook
Карта с размещением видеокамер. Фото: Петр Оленич/Facebook

Также CDTO Киева отметил, количество выездов из Киева за последние три дня – 715 000. За аналогичный период прошлой недели – 705 000, по заездам ситуация зеркальная.

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"Никакого массового выезда из столицы не зафиксировано, колебания в пределах нормы", – написал Оленич.

Угроза вторжения со стороны РФ

На фоне накапливания Россией войск у границ с Украиной было много прогнозов, что Россия начнет наступательные действия в ближайшее время. Американское агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что это может произойти уже 16 февраля, однако этого не случилось.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что атака на Украину может начаться в любой момент. А представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что РФ не выполнила полностью ни одно обязательство по комплексу мер по выполнению Минских соглашений.

Напомним, на фоне сохраняющейся угрозы от России Берлин принял решение перебросить своих военных и технику к ближайшим соседям агрессора. Первая группа из 130 солдат и 60 транспортных средств прибыла в Литву в четверг, 17 февраля.

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