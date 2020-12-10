Гололед "сковал" Киев: на дорогах – каток, пробки и массовые аварии (фото, видео)

Подробнее о ситуации в городе – читайте в материале "Сегодня"

Из-за ледяного дождя, который обрушился на Киев, все главные магистрали столицы замерли в пробках. Движение осложнено также из-за множества аварий.

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Подробнее о ситуации в городе – читайте в материале "Сегодня".

Несмотря на многочисленные заторы в "Киевавтодоре" заявили, что справляются со сложными погодными условиями.

"Дорожники интенсивно обрабатывают дороги противогололедными средствами. Техника постоянно работает как на проезжей части, так и на тротуарах. Сейчас уже задействовано 341 единицы спецтехники", – сказано в сообщении.

В то же время в пресс-службе Национальной полиции рассказали, что по Киеву зафиксировано множество ДТП. Точную цифру аварий пока не называют, собирают статистику.

Пробки в Киеве

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Согласно данным сервиса Waze, движение транспорта затруднено практически на всех дорогах столицы.

Так, по состоянию на 19:00 трудности с движением возникли на таких участках:

проспекте Победы (особенно на отрезке от станции метро "Шулявская" до станции "Нивки");

бульваре Тараса Шевченко;

улице Владимирской;

проспектах Воздухофлотском, Степана Бандеры, Валерия Лобановского, улицах Елены Телиги, Набережно-Рыбальской;

улице Крещатик;

улице Сечевых Стрельцов;

улице Большой Житомирской.

ДТП в Киеве

Из-за непогоды на столичных дорогах произошло более 20 аварий. В частности, на Андреевском спуске легковушка въехала в людей.

Отмечается, что пострадавших в результате ДТП нет – продавцу, который оказался на пути автомобиля, удалось подпрыгнуть на капот авто и остаться невредимым.

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На улицах Вадима Гетьмана и Александра Довженко, примыкающих к Шулявскому путепроводу образовались заторы из-за того, что транзитные грузовики не смогли подняться на мост и заблокировали всю правую полосу.

На Виноградаре также произошло несколько аварий. К счастью, там обошлось без пострадавших.

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На Столичном шоссе в направлении улицы Академика Заболотного столкнулись фура и джип – движение ограничено.

Видео: Telegram

Также сообщается, что из-за гололеда с перебоями ходит общественный транспорт. В частности, задерживаются троллейбусы №15, 18, 8, 5, 7, 17.

А на участке Железнодорожное шоссе – станция "Выдубичи" перестали ходить автобусы №43, 43К.

Как передает корреспондент "Сегодня", дороги на перекрестке улиц Анны Ахматовой и Григоренко обработали, поэтому на проезжей части не очень скользко, автомобили не несет.

При этом тротуар коммунальные службы не посыпали. В итоге там образовался каток. Хотя некоторых это не смущает – к примеру, женщина на гироскутере успевает и выгуливать собаку, и говорить по телефону.

Автор: Александр Марущак / Фото: Сегодня

Напомним, сегодня, 10 декабря, утром синоптики прогнозировали ухудшение погодных условий в столице – дождь с переходом в мокрый снег.

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