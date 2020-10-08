Киев парализовали пробки: какие улицы лучше объезжать (карта)

Какая ситуация на дорогах

В Киеве в четверг, 8 октября, образовались пробки на всех основных магистралях города.

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Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Так, пробки на левом берегу – около метро "Осокорки" – на проспекте Николая Бажана. На Березняках – на проспекте Соборности перед мостом им. Патона. На "Левобережной" пробка образовалась на Броварском проспекте. Также автомобильный затор перед Северным мостом на проспекте Шухевича.

Кроме того, на левом берегу города также стоит движение на улице Центральной, Евгения Харченко, Братиславской.

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На правом берегу пробка образовалась на проспекте Любомира Гузара, проспекте Победы, проспекте Степана Бандеры. И от Брест Литовского шоссе до станции метро "Святошин". Здесь стоит движение на улице Борщаговской, Вадима Гетьмана, Полевой.

Минской массив – на улице Полярной, Богатырской, Семьи Кульженко, Минском проспекте, улице Героев Днепра, а также Маршала Тимошенко и Героев Сталинграда.

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В центре небольшие пробки – на Петровской аллее, улице Михаила Грушевского. А также некоторые участки Набережного шоссе.

Ранее мы писали, что Киев вошел в ТОП-3 городов с самыми плотными пробками.Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета нидерландских специалистов.

А мэр Киева Виталий Кличко показал, как быстро ездить по Киеву на машине – перечень маршрутов Кличко опубликовал на своем сайте.

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