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Киев сковали огромные пробки: список "опасных" улиц (карта)

18 сентября, 09:55

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Автомобили "застряли" на дорогах с левого на правый берег

Утром 18 сентября в Киеве образовались большие пробки. Одной из причин стало ДТП на Лесном проспекте, 9.

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Об этом сообщили в патрульной полиции столицы.

Так, согласно данным онлайн-сервиса Google Maps, осложнения движения на левом берегу заметны на дорогах в сторону правого берега: на проспекте Николая Бажана, Дарницком шоссе, проспекте Соборности, Броварском проспекте, проспекте Романа Шухевича. Также пробки образовались на улице Центральной и частично на бульваре Перова.

В то же время на правом берегу города автомобили "стоят" на улице Набережно-Крещатицкой, проспектах Степана Бандеры, Героев Сталинграда, улицах Богатырской, Новоконстантиновской, Кирилловской, Елены Телиги, Александра Довженко и на Набережном шоссе.

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Кроме того, затруднено движение по проспектах Победы, Лобановского, Воздухофлотском, улицах Жилянской, Николая Гринченко, Большой Васильковской, а также Владимирским спуском.

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А на мостах – Северном, Южном, Дарницком, Патона и Метро – пробки наблюдаются на дорогах в сторону правого берега.

Кстати, ранее мы рассказывали, что Киев вошел в ТОП-3 городов с самыми плотными пробками. "Сегодня" провели эксперимент, чтобы выяснить, как быстрее добраться до центра Киева.

Также Кличко показал, как быстро ездить по Киеву на машине.

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пробки карты пробки в Киеве движение транспорта
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