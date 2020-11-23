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Киев с утра парализовали пробки: попасть с Левого на Правый берег сложно (карта)

23 ноября, 08:31

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В городе с самого утра - несколько ДТП

В Киеве в понедельник 23 ноября, 4-бальные пробки на улицах города.

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Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Левый берег. На выезде с Троещины пробка – на проспекте Романа Шухевича перед Северным мостом.

Также на въезде в город со стороны Броваров – на улице Киевской.

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От станции метро "Левобережная" до "Гидропарка" – перед Русановским мостом на Броварском проспекте.

Пробка также возле станции метро "Дарница" и в районе станции метро "Черниговская" на улицах Миропольская и Братиславская.

Перед мостом Патона – на проспекте Соборности и Русановской набережной. И на Дарницком мосту в сторону правого берега.

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Перед Южным мостом пробка от станции метро "Осокорки" до станции "Славутич". Пробка и на улице Центральной.

На Бориспольском шоссе небольшая пробка в районе кольца возле метро "Бориспольская".

Правый берег. На въезде в город пробка – от станции метро "Теремки" до "Голосеевской" в сторону Демеевки.

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Затруднено движение на улицах Михаила Максимовича, Михаила Ломоносова, Новая, Вячеслава Черновола.

На Большой Окружной дороге – от улицы Малой Окружной до улицы Пушкинской. Движение затруднено также на самой улице Соборной в Софиевской Борщаговке.

Пробка также от метро "Житомирская" до метро "Берестейская".

Около станции метро "Дорогожичи" ДТП на улице Юрия Ильенка.

В районе метро "Академгородок" пробка на улицах Академика Ефремова, Академика Вернадского, Палладина и Большой Окружной. Дорога перекрыта на улице Подлесной.

На Оболони сегодня пробка образовалась на улицах Елены Телиги, Кирилловской, Семена Скляренка, Богатырской, проспекте Степана Бандеры.

Центр. Пробки – на Набережном шоссе, а также Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.

Кроме этого на Андреевском спуске, Владимирском спуске, проспекте Победы в районе станции метро Университет, на Бессарабской площади, аллее Героев Крут, бульваре Леси Украинки, Лютеранской.

Два ДТП в районе метро "Палац спорта" – на улице Павла Скоропадского.

Ранее мы писали, что Киев вошел в ТОП-3 городов с самыми плотными пробками. Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета нидерландских специалистов.

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Киев пробки пробки в Киеве

Источник: Сегодня

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