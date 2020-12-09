Киев с утра парализовали пробки: попасть с Левого на Правый берег сложно (карта)

В городе с самого утра — несколько ДТП

В Киеве образовались традиционные утренние пробки в среду, 9 декабря.

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Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Левый берег. На выезде с Троещины на проспекте Романа Шухевича перед Северным мостом пробка. ДТП на улице Карла Маркса.

От станции метро "Левобережная" до "Гидропарка" – перед Русановским мостом на Броварском проспекте.

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Пробка также возле станции метро "Дарница" и в районе станции метро "Черниговская" на улицах Миропольская и Братиславская. На улице Братиславской авария.

На проспекте Соборности перед мостом Патона и Русановской набережной.

На Дарницком шоссе перед Дарницким мостом пробка. На улице Здолбуновской ДТП.

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Перед Южным мостом пробка от станции метро "Осокорки" до станции "Славутич". Пробка и на улице Центральной.

Возле метро "Бориспольская" на Бориспольском шоссе небольшая пробка в районе кольца. Стоит движение на улицах Светлой и Коллекторной, Евгения Харченка.

Правый берег. На въезде в город пробка – от станции метро "Теремки" до "Голосеевской" в сторону Демеевки. Пробка на улице Васильковской.

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На Большой Окружной дороге – от улицы Малой Окружной до улицы Соборной. Движение затруднено также на самой улице Соборной в Софиевской Борщаговке.

От метро "Житомирская" до метро "Берестейская" стоит движение.

В районе метро "Академгородок" пробка на улице Академика Ефремова, бульваре Академика Вернадского, проспекте Академика Палладина и Большой Окружной.

Пробка на Гостомелевском шоссе.

На Оболони пробка образовалась на улицах Автозаводской, Елены Телиги, Кирилловской, Семена Скляренка, Богатырской.

Центр. Ремонтные работы проводят на улице Набережно-Луговой. ДТП на сьезде с Гаванского моста. Пробки – на Набережном шоссе, а также Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста. На Набережно-Рыбальской авария.

Кроме этого на Андреевском спуске, Владимирском спуске, проспекте Победы в районе станции метро Университет, на Бессарабской площади, аллее Героев Крут, бульваре Леси Украинки, Большой Житомирской. ДТП на улице Вячеслава Черновола.

Ранее мы писали, что Киев вошел в ТОП-3 городов с самыми плотными пробками.Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета нидерландских специалистов.

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