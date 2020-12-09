Киев с утра парализовали пробки: попасть с Левого на Правый берег сложно (карта)

В Киеве образовались традиционные утренние пробки в среду, 9 декабря.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.
Левый берег. На выезде с Троещины на проспекте Романа Шухевича перед Северным мостом пробка. ДТП на улице Карла Маркса.
От станции метро "Левобережная" до "Гидропарка" – перед Русановским мостом на Броварском проспекте.
Пробка также возле станции метро "Дарница" и в районе станции метро "Черниговская" на улицах Миропольская и Братиславская. На улице Братиславской авария.
На проспекте Соборности перед мостом Патона и Русановской набережной.
На Дарницком шоссе перед Дарницким мостом пробка. На улице Здолбуновской ДТП.
Перед Южным мостом пробка от станции метро "Осокорки" до станции "Славутич". Пробка и на улице Центральной.
Возле метро "Бориспольская" на Бориспольском шоссе небольшая пробка в районе кольца. Стоит движение на улицах Светлой и Коллекторной, Евгения Харченка.
Правый берег. На въезде в город пробка – от станции метро "Теремки" до "Голосеевской" в сторону Демеевки. Пробка на улице Васильковской.
На Большой Окружной дороге – от улицы Малой Окружной до улицы Соборной. Движение затруднено также на самой улице Соборной в Софиевской Борщаговке.
От метро "Житомирская" до метро "Берестейская" стоит движение.
В районе метро "Академгородок" пробка на улице Академика Ефремова, бульваре Академика Вернадского, проспекте Академика Палладина и Большой Окружной.
Пробка на Гостомелевском шоссе.
На Оболони пробка образовалась на улицах Автозаводской, Елены Телиги, Кирилловской, Семена Скляренка, Богатырской.
Центр. Ремонтные работы проводят на улице Набережно-Луговой. ДТП на сьезде с Гаванского моста. Пробки – на Набережном шоссе, а также Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста. На Набережно-Рыбальской авария.
Кроме этого на Андреевском спуске, Владимирском спуске, проспекте Победы в районе станции метро Университет, на Бессарабской площади, аллее Героев Крут, бульваре Леси Украинки, Большой Житомирской. ДТП на улице Вячеслава Черновола.
Ранее мы писали, что Киев вошел в ТОП-3 городов с самыми плотными пробками.Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета нидерландских специалистов.
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