Киев с утра парализовали пробки: ситуация на дорогах (карта)

В столице несколько ДТП

В Киеве в понедельник, 30 ноября, образовались пробки на главных магистралях города.

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Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Левый берег. На выезде с Троещины на проспекте Романа Шухевича перед Северным мостом – небольшая тянучка. ДТП на Романа Шухевича.

Также на въезде в город со стороны Броваров – на улице Киевской.

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От станции метро "Левобережная" до "Гидропарка" – перед Русановским мостом на Броварском проспекте.

Пробка также возле станции метро "Дарница" и в районе станции метро "Черниговская" на улицах Миропольская и Братиславская.

Перед мостом Патона – на проспекте Соборности и Русановской набережной и перед Дарницким мостом пробка на Дарницком шоссе.

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Перед Южным мостом пробка от станции метро "Осокорки" до станции "Славутич". Пробка и на улице Центральной.

На Бориспольском шоссе небольшая пробка в районе кольца возле метро "Бориспольская".

Правый берег. Пробка на выезде из Василькова в сторону Киева.

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На въезде в город пробка – от станции метро "Теремки" до "Голосеевской" в сторону Демеевки. Авария на улице Ивана Сирка.

На Большой Окружной дороге – от улицы Малой Окружной до улицы Соборной. Движение затруднено также на самой улице Соборной в Софиевской Борщаговке. ДТП на улице Киевской.

Пробка на въезде – на Брест-Литовском шоссе авария. От метро "Житомирская" до метро "Берестейская" движение стоит. На "Святошино" и "Берестейской" два ДТП на проспекте Победы.

В районе метро "Академгородок" пробка на улице Академика Ефремова, бульваре Академика Вернадского, проспекте Академика Палладина и Большой Окружной.

На выезде из Бучи небольшая пробка.

На Оболони пробка образовалась на улицах Елены Телиги, Кирилловской, Семена Скляренка, Богатырской, проспекте Степана Бандеры. Авария на Кирилловской.

Центр. Ремонтные работы проводят на улице Набережно-Луговой. Пробки – на Набережном шоссе, а также Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.

Кроме этого на Андреевском спуске, Владимирском спуске, проспекте Победы в районе станции метро Университет, на Бессарабской площади, аллее Героев Крут, бульваре Леси Украинки, Лютеранской.

Ранее мы писали, что Киев вошел в ТОП-3 городов с самыми плотными пробками.Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета нидерландских специалистов.

Напомним, в столице микроавтобус вылетел на рельсы и перевернулся на улице Жилянской. По словам очевидцев, водителя госпитализировали.

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