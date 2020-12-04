Киев с утра парализовали пробки: ситуация на дорогах (карта)

В Киеве образовались масштабные пробки в пятницу, 4 декабря.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.
Левый берег. На выезде с Троещины на проспекте Романа Шухевича перед Северным мостом пробка.
Также на въезде в город со стороны Броваров – на улице Киевской.
От станции метро "Левобережная" до "Гидропарка" – перед Русановским мостом на Броварском проспекте. Два ДТП на улице Андрея Шептицкого.
Пробка также возле станции метро "Дарница" и в районе станции метро "Черниговская" на улицах Миропольская и Братиславская.
На проспекте Соборности и Русановской набережной перед мостом Патона.
На Дарницком шоссе перед Дарницким мостом пробка.
Три ДТП на проспекте Николая Бажана. Перед Южным мостом пробка от станции метро "Осокорки" до станции "Славутич". Пробка и на улице Центральной.
Возле метро "Бориспольская" на Бориспольском шоссе небольшая пробка в районе кольца.
Правый берег. На въезде в город пробка – от станции метро "Теремки" до "Голосеевской" в сторону Демеевки. Авария на проспекте Академика Глушкова.
На Большой Окружной дороге – от улицы Малой Окружной до улицы Соборной. Движение затруднено также на самой улице Соборной в Софиевской Борщаговке.
От метро "Житомирская" до метро "Берестейская" стоит движение.
В районе метро "Академгородок" пробка на улице Академика Ефремова, бульваре Академика Вернадского, проспекте Академика Палладина и Большой Окружной.
На Оболони пробка образовалась на улицах Автозаводской, Елены Телиги, Кирилловской, Семена Скляренка, Богатырской, проспекте Степана Бандеры.
Центр. Ремонтные работы проводят на улице Набережно-Луговой. Пробки – на Набережном шоссе, а также Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.
Кроме этого на Андреевском спуске, Владимирском спуске, проспекте Победы в районе станции метро Университет, на Бессарабской площади, аллее Героев Крут, бульваре Леси Украинки, Большой Житомирской.
Ранее мы писали, что Киев вошел в ТОП-3 городов с самыми плотными пробками.Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета нидерландских специалистов.
Напомним, в столице микроавтобус вылетел на рельсы и перевернулся на улице Жилянской. По словам очевидцев, водителя госпитализировали.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк