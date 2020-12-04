Киев с утра парализовали пробки: ситуация на дорогах (карта)

В столице несколько ДТП

В Киеве образовались масштабные пробки в пятницу, 4 декабря.

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Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Левый берег. На выезде с Троещины на проспекте Романа Шухевича перед Северным мостом пробка.

Также на въезде в город со стороны Броваров – на улице Киевской.

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От станции метро "Левобережная" до "Гидропарка" – перед Русановским мостом на Броварском проспекте. Два ДТП на улице Андрея Шептицкого.

Пробка также возле станции метро "Дарница" и в районе станции метро "Черниговская" на улицах Миропольская и Братиславская.

На проспекте Соборности и Русановской набережной перед мостом Патона.

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На Дарницком шоссе перед Дарницким мостом пробка.

Три ДТП на проспекте Николая Бажана. Перед Южным мостом пробка от станции метро "Осокорки" до станции "Славутич". Пробка и на улице Центральной.

Возле метро "Бориспольская" на Бориспольском шоссе небольшая пробка в районе кольца.

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Правый берег. На въезде в город пробка – от станции метро "Теремки" до "Голосеевской" в сторону Демеевки. Авария на проспекте Академика Глушкова.

На Большой Окружной дороге – от улицы Малой Окружной до улицы Соборной. Движение затруднено также на самой улице Соборной в Софиевской Борщаговке.

От метро "Житомирская" до метро "Берестейская" стоит движение.

В районе метро "Академгородок" пробка на улице Академика Ефремова, бульваре Академика Вернадского, проспекте Академика Палладина и Большой Окружной.

На Оболони пробка образовалась на улицах Автозаводской, Елены Телиги, Кирилловской, Семена Скляренка, Богатырской, проспекте Степана Бандеры.

Центр. Ремонтные работы проводят на улице Набережно-Луговой. Пробки – на Набережном шоссе, а также Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.

Кроме этого на Андреевском спуске, Владимирском спуске, проспекте Победы в районе станции метро Университет, на Бессарабской площади, аллее Героев Крут, бульваре Леси Украинки, Большой Житомирской.

Ранее мы писали, что Киев вошел в ТОП-3 городов с самыми плотными пробками.Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета нидерландских специалистов.

Напомним, в столице микроавтобус вылетел на рельсы и перевернулся на улице Жилянской. По словам очевидцев, водителя госпитализировали.

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