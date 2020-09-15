Киев сковали огромные пробки: какие улицы лучше объезжать (карта)

Утром в городе случились два ДТП

В столице утро 15 сентября началось с больших пробок. В частности, затрудненное движение транспорта образовалось из-за ДТП на Дарницкой площади и Северном мосту.

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Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

По данным правоохранителей, пробки образовались в направлении проспекта Соборности и Харьковского шоссе, а также в сторону станции метро "Почайна".

В то же время, по данным онлайн-карты Google видно, что пробки появились на основных автомагистралях столицы.

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В частности, на Набережном шоссе, улицах Набережно-Рыбальская и Богатырская. Пока еще незначительные заторы есть на проспекте Степана Бандеры, улицах Елены Телиги, Кирилловской и Вышгородской.

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Недалеко от Харьковской площади огромная тянучка образовалась из-за ДТП. Транспорт "стоит" на дороге в сторону проспекта Соборности и Харьковского шоссе.

А на левом берегу Киева лучше не ехать по проспекту Бажана в сторону Южного моста, а также на Дарницком шоссе. Кроме того, есть заторы на проспекте Юрия Гагарина и Романа Шухевича, ул. Миропольской и Хоткевича, Братиславской.

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Напомним, недавно дорожники досрочно завершили ремонт Борщаговского путепровода, и теперь мост, который связывает центр столицы со спальным массивом в Святошинском районе, полностью открыт.

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