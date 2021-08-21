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Киевский метрополитен похвастался звездными пассажирами – в подземке заметили миллионеров (фото)

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
21 августа, 17:25
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Один из бизнесменов выдал гениальную фразу: неважно, сколько у тебя денег или какая у тебя машина, ведь самый быстрый транспорт – это метро
Кого только не встретишь в метро...
Кого только не встретишь в метро... / Фото: Сегодня

За 30 лет независимости Украины Киевский метрополитен не только осовременивался, но и периодически заманивает даже звездных пассажиров. В компании показали фото бизнесменов Василия Хмельницкого и Гарика Корогодского, которые неожиданно пересели с дорогих иномарок на метро.

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"Если вам показалось, что рядом в подземке держался за поручень топ-бизнесмен, меценат, депутат, миллионер, артист – вам не показалось", – говорится в сообщении.

Челендж #Кращенаметро уже поддержали Василий Хмельницкий и Гарик Корогодский, которые на своих страницах в соцсетях показали фото из метро.

Гарик Корогодский

Украинский бизнесмен, писатель, блогер, меценат, сооснователь благотворительного фонда, совладелец фитнес-центра и ТРЦ Dream Town, генеральный директор компании "Вита Веритас".

Гарика трудно было бы узнать. Фото: facebook.com/garik.korogodskiy
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Василий Хмельницкий

Украинский бизнесмен, основатель холдинговой компании UFuture, в 2017 году занял 36 место в рейтинге журнала "Новое время" Топ-100 самых богатых украинцев с состоянием в 114 млн долл. Был народным депутатом пяти созывов Рады.

Хмельницкому понравилось в метро. Фото: facebook.com/vkhmelnytsky

"Неважно сколько у тебя денег или какая у тебя машина. Самый быстрый транспорт сегодня – это метро. Мы экономим время, а время это деньги. P.S. маску снял для фото", – написал он в Facebook.

В Киевском метрополитене предупредили киевлян и простых миллионеров, что на День Независимости, 24 августа, работа метро будет продлена на два часа.

История киевского метро

  • Киевский метрополитен – скоростная внеуличная транспортная система метрополитена в столице. После открытия 6 ноября 1960 года стал третьим по счету в СССР после Московского и Ленинградского. Киевский метрополитен занимает 31-е место в мире по пассажиропотоку, хотя является всего лишь 79-м по длине линий (на июль 2021 года).
  • Подземка представляет собой многопрофильное предприятие, современный сложный инженерный комплекс. В его составе действуют 11 эксплуатационных служб, 3 электродепо (ТЧ-1 "Дарница", ТЧ-2 "Оболонь" и ТЧ-3 "Харьковское"), вагоноремонтный завод (ВРЗ), дирекция строительства метрополитена.
  • В Киевском метрополитене действует линейная система движения поездов.
  • В 2021 году Киевский метрополитен имеет три действующие линии, суммарная эксплуатационная длина которых – 69,648 км. К услугам пассажиров 52 станции с тремя пересадочными узлами, расположенными треугольником в историческом центре Киева.

Как сообщали новости "Сегодня", чемпион мира по боксу Александр Гвоздик провонялся потом в киевском метро. Ему не понравился чужой пот в столичной подземке, за что он нарвался на жесткую критику подписчиков.

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Так же мы писали про станцию потерянных вещей в Киеве. Оказывается, до самого открытия станцию "Нивки" называли "Щербакова", в честь одноименной улицы, которая проходит рядом.

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