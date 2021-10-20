Когда с улиц Киева исчезнут ржавые маршрутки, а оплатить проезд можно будет бесконтактно

Что для этого нужно сделать рассказали в Ассоциации перевозчиков Киева и области

Перевозчикам предложили новые стандарты работы / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевляне возмущаются состоянием ржавых киевских маршруток, которые работают в городе годами и уже рассыпаются во время езды. Сайт "Сегодня" узнавал, когда с улиц столицы исчезнут ржавые "Богданы", а оплатить проезд киевляне смогут бесконтактно.

Что говорят в КГГА

Городские власти заявляют, что старые ржавые маршрутки вскоре исчезнут с улиц города, но пока не уточняют, когда именно это произойдет.

Реклама

Чиновники еще летом предложили перевозчикам новые стандарты и правила работы, а с теми, кто их не хочет подписывать – будут разрывать договора.

"Мы уже разорвали договора на 21 маршруте, на 16 из них сейчас работает "Киевпастранс". Каждый перевозчик с поддельными документами будет отстранен от перевозок, а его маршрут будет выставлен на прозрачный конкурс по новым стандартам от города. Маршрутки – это место откуда выгоняют участников боевых действий, водители известны своим хамством –курят, делают все что угодно, а в карантин именно маршрутки исчезают с улиц, поскольку им не выгодно перевозить киевлян в трудный час. Поэтому мы не доверяем маршрутка и считаем, что в столице им не место", – заявил Константин Усов, замглавы КГГА.

Читайте также: Ограничение срока службы вагонов приведет к катастрофе в транспортной отрасли

Он заверил, что по всем маршрутам, где с перевозчиками разорваны договора будет работать качественный и комфортный транспорт.

Реклама

"Мэрия готова к обвинениям в коррупции, к саботажу перевозчиков, к войнам на улицах. Мы готовы пройти через все, чтобы вернуть доверие киевлян к общественному транспорту. Это наша стратегическая задача. Маршрутка в Киеве исчезнет как класс. И у перевозчиков есть выбор – измениться и выполнить все условия города, поднимать стандарты или просто исчезнуть", – заявил Константин Усов.

Что думают перевозчики?

В Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области отмечают, что изменения возможны, когда город будет покупать у перевозчиков именно транспортные услуги и платить им за пассажиро-километры.

"Как только это произойдет, то все перевозчики в короткие сроки поменяют свой старый подвижной состав. Скажет город, что нужны автобусы-гармошки длинной в 18 метров – будут работать на них. Скажут, что нужны 12-метровые автобусы определенной марки – будут возить на таких. Пока этого нет. Есть только декларирование нереальных условия для перевозчиков. Нужно понимать, что карательными методами ситуацию не улучшить, а тем более постоянными изменениями правил игры. Нужна деловая и финансовая поддержка со стороны города, и общая заинтересованность в изменении ситуации с устаревшим подвижным составом", – рассказал сайту "Сегодня" Игорь Моисеенко, глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

Он подчеркивает, что сейчас нет предпосылок, чтобы перевозчики кинулись дружно покупать новые автобусы.

"Мы плавно приближаемся к жесткому карантину, который непонятно, когда закончится. Как перевозчику сейчас покупать автобусы стоимостью более 2 миллионов гривен – если нас через две недели закроют? Ну разве что поставить новый автобус на стоянку на два месяца и платить за него кредит. Это полнейшая утопия", – говорит Игорь Моисеенко.

Как в Варшаве

В качестве примера эксперт приводит Варшаву, где работают три частных перевозчика и один коммунальный. У всех одинаковый подвижной состав – тех же фирм, тех же размеров, одинаковые правила работы.

Реклама

"Все перевозчики – частные и коммунальные в Варшаве получают от города плату за транспортную работу. Там дотации от города составляют 70%. Поэтому они могут себе позволить обновлять подвижной состав, а горожане получают комфортный транспорт. У нас же дотируется только КП "Киевпастранс", а частные перевозчики остаются не удел. Они бы с радостью заменили подвижной состав, но кто за это будет платить, под какие гарантии и программы? Их просто нет – выживайте, как хотите. А покупать старые автобусы перевозчикам абсолютно невыгодно, поскольку уже через год-два их придется ремонтировать", – говорит Игорь Моисеенко.

Когда проезд оплатим карточкой?

В Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области уверены, чтобы в маршрутках заработал безналичный расчет за проезд, нужно вносить изменение в законодательство.

"Мы в этом заинтересованы. Когда город будет покупать у нас транспортную работу, то все автобусы будут оборудованы валидаторамы для бесконтактной оплаты проезда. Нужно чтобы город помог с установкой этих устройств, а не просто ставил перевозчиков перед фактом установки. Ведь при бесконтактной оплате проезда все деньги будут идти в город, Перевозчики смогут получать фиксируемую сумму за выполненную работу, а не за то сколько пассажиров перевезли", – говорит Игорь Моисеенко.

Глава ассоциации уверен, что качественный транспорт – это социальная функция, которой должны заниматься городские власти.

"Частный бизнес не может выполнять за город его социальную функцию. Наивно полагать, что новый автобус "Киевпастранса", который стоит 280 тысяч евро, будет рентабельным перевозя пассажиров по 8 гривен. Мы предлагали установить регулированный тариф и готовы были поставить ту цену, которую утвердит город, но положительного ответа не услышали", – отмечает Игорь Моисеенко.

Кстати, при фиксированной оплате проезда перевозчики не будут требовать увеличивать стоимость проезда, как делают это сейчас при свободном тарифе.

В КГГА пока не комментируют внедрения бесконтактной оплаты проезда в маршрутках. В общественном транспорте Киева только недавно появились информационные плакаты относительно того, как и где купить электронный билет.

Читайте также: