Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 Вагнергейт 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В аэропорту "Борисполь" обнаружили 19 фальшивых COVID-сертификатов

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
5 декабря, 13:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Полиция по всем фактам использования поддельных документов открыла уголовные производства
В "Борисполе" нашли почти 20 фальшивых COVID-документов
В "Борисполе" нашли почти 20 фальшивых COVID-документов / Фото: Коллаж: Сегодня

19 COVID-сертификатов с признаками подделки обнаружили в аэропорту "Борисполь". Полиция проводит проверки.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

Реклама

Так, в период со 2 по 4 декабря на территории аэропорта 19 человек предъявили документы о вакцинации с признаками подделки.

"Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке, а также использовании поддельных документов. По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация", – говорится в сообщении.

Как получить COVID-сертификат?

Бумажный документ (свидетельство о вакцинации) можно получить у семейного врача. Его выдают после двух доз вакцины, он нужен для подтверждения статуса вакцинации внутри Украины.

Реклама

Он должен содержать печати больницы, подписи врача, ваше имя и фамилию, а также название вакцины.

Кроме того, сгенерировать сертификат можно в приложении "Дія". Такой вид документа содержит QR-коды, которые нужны при пересечении границы.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Реклама
ТОП публикаций
Инна Собора

Инна Собора

Редактор раздела Киев

 Смотреть все статьи
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

8 566

заболело за неделю в Киeвe

-5%

Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Дневник независимости 🇺🇦

5 декабря 1991. Первый президент Украины Леонид Кравчук принял присягу на верность народу Украины. Одну руку он положил на сердце, а другую на Конституцию и Акт провозглашения независимости Украины.

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.29

Российский рубль (₽)

0.3703

Евро (€)

30.94

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять