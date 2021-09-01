В центре Киева ДТП: в лоб "скорой" въехала легковушка (фото)

В Печерском районе столицы автомобиль "скорой" помощи пострадал в аварии. ЧП произошло на Железнодорожном шоссе.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
Водитель легкового авто выехал на встречную полосу движения и врезался в лоб скорой помощи.
О пострадавших не сообщается.
Самые распространенные причины ДТП в Украине
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два автомобиля слетели с дороги.
Также напомним, в Винницкой в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии.