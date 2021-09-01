В центре Киева ДТП: в лоб "скорой" въехала легковушка (фото)

Водитель легкового автомобиля выехал на встречку – случайно или нет, пока неизвестно

В столице в ДТП пострадала "скорая". Фото: коллаж "Сегодня"

В Печерском районе столицы автомобиль "скорой" помощи пострадал в аварии. ЧП произошло на Железнодорожном шоссе.

Реклама

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Водитель легкового авто выехал на встречную полосу движения и врезался в лоб скорой помощи.

Момент столкновения сняли очевидцы. Фото: dtp.kiev.ua/Facebook

О пострадавших не сообщается.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Реклама

Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два автомобиля слетели с дороги.

Также напомним, в Винницкой в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии.