Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇸 Зеленський в США 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 💥 Загострення на Донбасі
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

У центрі Києва ДТП: в лоб "швидкої" в'їхав легковик (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
1 вересня, 20:01
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Водій легкового автомобіля виїхав на зустрічну – випадково чи ні, поки невідомо
У столиці в ДТП постраждала "швидка". Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці в ДТП постраждала "швидка". Фото: колаж "Сьогодні"

У Печерському районі столиці автомобіль "швидкої" допомоги постраждав в аварії. НП подія сталася на Залізничному шосе.

Реклама

Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Facebook.

Водій легкового авто виїхав на зустрічну смугу руху і врізався в лоб швидкої допомоги.

Момент зіткнення зняли очевидці. Фото: dtp.kiev.ua/Facebook
Момент зіткнення зняли очевидці. Фото: dtp.kiev.ua/Facebook

Про постраждалих не повідомляється.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.
Реклама

Раніше ми повідомляли, що під Києвом смертельна аварія – два автомобіля злетіли з дороги.

Також нагадаємо, у Вінницькій в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник з місця аварії.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Київ
Показати ще
Україна
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

1 вересня 1991. В школах приступають до глибокого вивчення і осмислення історії України та її культури…

Зануритись у той день
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
2075 випадків за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти