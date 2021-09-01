У центрі Києва ДТП: в лоб "швидкої" в'їхав легковик (фото)

Водій легкового автомобіля виїхав на зустрічну – випадково чи ні, поки невідомо

У столиці в ДТП постраждала "швидка". Фото: колаж "Сьогодні"

У Печерському районі столиці автомобіль "швидкої" допомоги постраждав в аварії. НП подія сталася на Залізничному шосе.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Facebook.

Водій легкового авто виїхав на зустрічну смугу руху і врізався в лоб швидкої допомоги.

Момент зіткнення зняли очевидці. Фото: dtp.kiev.ua/Facebook

Про постраждалих не повідомляється.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

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Раніше ми повідомляли, що під Києвом смертельна аварія – два автомобіля злетіли з дороги.

Також нагадаємо, у Вінницькій в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник з місця аварії.