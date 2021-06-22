В центре Киева провалился асфальт: движение транспорта ограничено

На Лютеранской произошел прорыв подземных коммуникаций – авария подмыла основание и провалила асфальт на проезжей части

На Лютеранской провалился асфальт / Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 22 июня, в центре Киева на улице Лютеранской провалился асфальт.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевавтодор".

"На ул. Лютеранской ограничено движение из-за аварии на подземных коммуникациях. В результате аварии на сетях "Киевводоканала" случился подмыв основания и провал проезжей части", – говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают аварийные бригады "Киевавтодора", коммунальщики стараются как можно раньше ликвидировать повреждения.

Кроме того, движение транспорта на ул. Лютеранской возле дома № 19 частично ограничено.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Киеве в воскресенье, 20 июня, всю улицу затопило водой. В аварийной диспетчерской "Киевводоканала" сайту "Сегодня" подтвердили, что на Дарницком бульваре произошел прорыв водопровода.

Журналисты "Сегодня" отправились на поиски инстаграмних локаций на элитном электрокаре. И нашли под Киевом свою Грецию и Исландию. Это место, где снимают украинское кино (его обожают звезды). Езжайте за нами!