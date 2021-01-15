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В центре Киева столкнулось сразу девять автомобилей (фото)

15 января, 13:20

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На месте работает полиция

В Киеве 15 января произошла масштабная авария в центре города.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

ДТП произошло на улице Антоновича, 156.

"Столкнулись сразу 9 автомобилей", – говорится в сообщении.

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На месте работает полиция, движение серьезно затруднено.

Ранее мы сообщали, что в Одессе столкнулись пять автомобилей, есть погибшие.

Также напомним, под Житомиром пьяный водитель сбил подростков, один погиб.

Видео: Сегодня

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Киев авария ДТП Антоновича

Источник: Сегодня

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