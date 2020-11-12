В Киеве из-за ДТП образовалась пробка: есть пострадавшие (фото)

В Киеве 12 ноября в Днепровском районе произошла авария.

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Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Telegram.

Так, ДТП произошло на улице Березняковской,24.

"Осложнение движения в обоих направлениях", – говорится в сообщении.

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На месте действительно образовалась пробка. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.'

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По информации полиции, в аварии пострадали люди.

Ранее мы писали, что в столице сегодня образовались масштабные пробки на главных магистралях города.

Напомним, в Одессе в ДТП на остановке пострадали двое детей, девочка в реанимации.

Видео: Сегодня

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