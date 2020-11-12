В Киеве из-за ДТП образовалась пробка: есть пострадавшие (фото)

В Киеве 12 ноября в Днепровском районе произошла авария.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Telegram.
Так, ДТП произошло на улице Березняковской,24.
"Осложнение движения в обоих направлениях", – говорится в сообщении.
На месте действительно образовалась пробка. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.'
По информации полиции, в аварии пострадали люди.
Ранее мы писали, что в столице сегодня образовались масштабные пробки на главных магистралях города.
Напомним, в Одессе в ДТП на остановке пострадали двое детей, девочка в реанимации.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк