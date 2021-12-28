В Киеве отменили несколько рейсов городской электрички – список

В Киеве 29 декабря отменили курсирование несколько утренних и вечерних рейсов городской электрички.
Об этом сообщает "Киевпастранс" в Telegram.
"Отменяется курсирование следующих рейсов городского электрички: отменено на утро №7307/08,7315/16, на вечер отменено №7416,7423/24,7431 по техническим причинам", – говорится в сообщении.
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- Пригородные электрички ежедневно перевозят 250-300 тысяч человек.
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