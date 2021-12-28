У Києві скасували кілька рейсів міської електрички – список

Транспорт не ходитиме з 29 грудня з технічних причин

У роботу столичних електричок внесли зміни / Фото: Сьогодні

У Києві 29 грудня скасували курсування кілька ранкових та вечірніх рейсів міської електрички.

Про це повідомляє "Київпастранс" у Telegram.

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"Скасовується курсування наступних рейсів міської електрички: скасовано на ранок №7307/08,7315/16, на вечір скасовано №7416,7423/24,7431 по технічним причинам", – йдеться у повідомленні.

Електричка у Вишгороді

"Укрзалізниця" може запустити приміську електричку Kyiv City Express у Вишгороді. Наразі йде електрифікація шляхів на ділянці до міста.

Скоро квитки на приміські маршрути можна буде придбати онлайн.

Приміські електрички щодня перевозять 250-300 тисяч чоловік.

Наразі "Укрзалізниця" виконує 10% обсягу перевезень, а планує виконувати 40-50%.

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