У Києві скасували кілька рейсів міської електрички – список

У Києві 29 грудня скасували курсування кілька ранкових та вечірніх рейсів міської електрички.
Про це повідомляє "Київпастранс" у Telegram.
"Скасовується курсування наступних рейсів міської електрички: скасовано на ранок №7307/08,7315/16, на вечір скасовано №7416,7423/24,7431 по технічним причинам", – йдеться у повідомленні.
Далі по темі
Електричка у Вишгороді
"Укрзалізниця" може запустити приміську електричку Kyiv City Express у Вишгороді. Наразі йде електрифікація шляхів на ділянці до міста.
- Скоро квитки на приміські маршрути можна буде придбати онлайн.
- Приміські електрички щодня перевозять 250-300 тисяч чоловік.
- Наразі "Укрзалізниця" виконує 10% обсягу перевезень, а планує виконувати 40-50%.
Раніше ми писали:
- "Укрзалізниця" призначила нові рейси на свята ціни та напрямки.
- Windrose запускає новий рейс до Буковеля: скільки коштують квитки.