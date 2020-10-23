В Киеве появилась новая велодорожка на Городецкого (фото)

В Киеве на улице Архитектора Городецкого появилась новая полоса для велосипедистов.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА в пятницу, 23 октября.
Так, новая велодорожка – от ул. Крещатик до площади Ивана Франко и соединяется с уже существующими – на ул. Ольгинской и Заньковецкой.
"Велополоса обозначена соответствующей разметкой и знаками. Также, благодаря проведенным изменениям в организации дорожного движения на улице устроены специально отведенные места для парковки авто", – сообщает заместитель председателя КГГА Александр Густелев.
По его словам, улица Архитектора Городецкого – историческая часть города, вымощенная брусчаткой, поэтому в планах изменить покрытие этой велополосы на фигурные элементы мощения, что более удобно для движения на велосипеде.
Отметим, в 2020 году велодорожки появились на улицах Пушкинской, Рейтарской, Золотоворотской, Ярославов Вал, Ивана Франко, Стрелецкой, Бастионной, Ольгинской, Заньковецкой, Олеся Гончара, Вячеслава Липинского, Туполева, ул. Владимирской, просп. Любомира Гузара, б-ре Леонида Быкова, Владимирском спуске и других.
Ранее мы также писали, что в Киеве в Деснянском районе обустроили новую двустороннюю велосипедную дорожку.
Напомним, в августе киевляне раскритиковали проект велодорожки на Набережном шоссе.
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