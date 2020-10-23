Українська
$ 28,27
33,41
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

В Киеве появилась новая велодорожка на Городецкого (фото)

23 октября, 10:21

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На улице также устроены специально отведенные места для парковки авто

В Киеве на улице Архитектора Городецкого появилась новая полоса для велосипедистов.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба КГГА в пятницу, 23 октября.

Так, новая велодорожка – от ул. Крещатик до площади Ивана Франко и соединяется с уже существующими – на ул. Ольгинской и Заньковецкой.

"Велополоса обозначена соответствующей разметкой и знаками. Также, благодаря проведенным изменениям в организации дорожного движения на улице устроены специально отведенные места для парковки авто", – сообщает заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Реклама

По его словам, улица Архитектора Городецкого – историческая часть города, вымощенная брусчаткой, поэтому в планах изменить покрытие этой велополосы на фигурные элементы мощения, что более удобно для движения на велосипеде.

В тренде
Мужчина осквернил Аллею Героев Небесной сотни в Киеве: полиция открыла производство (видео)

Отметим, в 2020 году велодорожки появились на улицах Пушкинской, Рейтарской, Золотоворотской, Ярославов Вал, Ивана Франко, Стрелецкой, Бастионной, Ольгинской, Заньковецкой, Олеся Гончара, Вячеслава Липинского, Туполева, ул. Владимирской, просп. Любомира Гузара, б-ре ​​Леонида Быкова, Владимирском спуске и других.

Ранее мы также писали, что в Киеве в Деснянском районе обустроили новую двустороннюю велосипедную дорожку.

Напомним, в августе киевляне раскритиковали проект велодорожки на Набережном шоссе.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев КГГА велодорожка

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Киев
Киев "поплыл" из-за ливня: что сейчас происходит на дорогах (фото и видео)Другие новости
Киевский метрополитен предупредил об изменениях в работе
Киевский метрополитен предупредил об изменениях в работеТранспорт
Лобовое столкновение: в Бориспольском районе произошла авария (видео)
Лобовое столкновение: в Бориспольском районе произошла авария (видео)Происшествия
На большой скорости по проезжей части: в Киеве сняли горе-мать с двумя детьми на самокате
На большой скорости по проезжей части: в Киеве сняли горе-мать с двумя детьми на самокатеПроисшествия
В Киеве поездка инструктора автошколы с учеником закончилась ДТП (видео)
В Киеве поездка инструктора автошколы с учеником закончилась ДТП (видео)Происшествия
Киевляне требуют отменить маршрутки
Киевляне требуют отменить маршруткиТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять