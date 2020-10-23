В Киеве появилась новая велодорожка на Городецкого (фото)

На улице также устроены специально отведенные места для парковки авто

В Киеве на улице Архитектора Городецкого появилась новая полоса для велосипедистов.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба КГГА в пятницу, 23 октября.

Так, новая велодорожка – от ул. Крещатик до площади Ивана Франко и соединяется с уже существующими – на ул. Ольгинской и Заньковецкой.

"Велополоса обозначена соответствующей разметкой и знаками. Также, благодаря проведенным изменениям в организации дорожного движения на улице устроены специально отведенные места для парковки авто", – сообщает заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Реклама

По его словам, улица Архитектора Городецкого – историческая часть города, вымощенная брусчаткой, поэтому в планах изменить покрытие этой велополосы на фигурные элементы мощения, что более удобно для движения на велосипеде.

Отметим, в 2020 году велодорожки появились на улицах Пушкинской, Рейтарской, Золотоворотской, Ярославов Вал, Ивана Франко, Стрелецкой, Бастионной, Ольгинской, Заньковецкой, Олеся Гончара, Вячеслава Липинского, Туполева, ул. Владимирской, просп. Любомира Гузара, б-ре ​​Леонида Быкова, Владимирском спуске и других.

Ранее мы также писали, что в Киеве в Деснянском районе обустроили новую двустороннюю велосипедную дорожку.

Напомним, в августе киевляне раскритиковали проект велодорожки на Набережном шоссе.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама