В Киеве снова могут ввести спецпропуска на транспорт. Мы узнали, когда

В Киеве утвердили новый порядок работы системы пропусков "Карантин". Ее введут, если эпидемическая ситуация в городе ухудшится.
Об этом сообщает КГГА.
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"Это техническое решение, которое позволит при исключительной необходимости быстро внедрить такой инструмент. Пока таких планов нет", – отметил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба.
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Введение ограничений зависит от уровня заболеваемости и эпидемических показателей.
"Сейчас вакцинация – это единственный способ предотвратить будущие локдауны и попадание в красную зону. Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать это в ближайшем прививочном пункте. Будьте сознательны – соблюдайте карантинные ограничения, берегите себя и окружающих. Город со своей стороны готов к любым сценариям развития", – уточнил Алексей Кулеба.
Как работал транспорт в Киеве по спецпропускам раньше
В столице был транспортный коллапс. Киевляне пытались попасть в транспорт по письмам с работы, а также с помощью слез и уговоров.
Пассажиры пробовали пройти в автобус с пропусками, которые действовали в прошлом году. Их не пускали в транспорт.
Статистика коронавируса в столице
Всего в столицеподтверждено 325 257 случаев COVID-19.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровело 305 034 человека (1614 за сутки)
- умерло 8069 человек (12 за сутки)
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