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В Киеве снова могут ввести спецпропуска на транспорт. Мы узнали, когда

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
23 декабря, 17:31
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Ввести новые ограничения могут, если в городе вырастет уровень заболевших
Ранее в столице уже вводили систему спецпропусков/Коллаж "Сегодня"
Ранее в столице уже вводили систему спецпропусков/Коллаж "Сегодня"

В Киеве утвердили новый порядок работы системы пропусков "Карантин". Ее введут, если эпидемическая ситуация в городе ухудшится.

Об этом сообщает КГГА.

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Подробности

"Это техническое решение, которое позволит при исключительной необходимости быстро внедрить такой инструмент. Пока таких планов нет", – отметил первый заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба.

Введение ограничений зависит от уровня заболеваемости и эпидемических показателей.

"Сейчас вакцинация – это единственный способ предотвратить будущие локдауны и попадание в красную зону. Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать это в ближайшем прививочном пункте. Будьте сознательны – соблюдайте карантинные ограничения, берегите себя и окружающих. Город со своей стороны готов к любым сценариям развития", – уточнил Алексей Кулеба.

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Как работал транспорт в Киеве по спецпропускам раньше

В столице был транспортный коллапс. Киевляне пытались попасть в транспорт по письмам с работы, а также с помощью слез и уговоров.

Пассажиры пробовали пройти в автобус с пропусками, которые действовали в прошлом году. Их не пускали в транспорт.

Статистика коронавируса в столице

Всего в столицеподтверждено 325 257 случаев COVID-19.

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С начала эпидемии в Киеве:

  • выздоровело 305 034 человека (1614 за сутки)
  • умерло 8069 человек (12 за сутки)

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