В Киеве запустили детский праздничный поезд "Полярный экспресс"

На выходных, 19 и 20 декабря, в День святого Николая для детей будет курсировать праздничный поезд "Полярный экспресс".

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Об этом говорится на сайте "Укрзалізниці".

Отмечается, что поезд будет также курсировать с 25 декабря по 7 января включительно, без выходных. В эти дни поезд будет отправляться со станции "Киев-Пассажирский детский", который находится в Сырецком парке столицы.

Время отправления поездов: 10:30, 11:50, 13:10, 14:30, 15:50 и 17:10.

"Во время одного путешествия "Полярный экспресс" будет проезжать более 6 км за 30 минут. Поезд сформирован из шести пассажирских вагонов и тепловоза. Также пассажиры могут посетить музей истории Юго-Западной железной дороги в сопровождении экскурсовода", – говорится в сообщении.

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В пресс-службе призвали посетителей пользоваться защитными масками и антисептическими средствами.

Фото: "Укрзалізниця"

Также мы писали о том, что в Украине назначили два "праздничных" поезда с востока на запад.

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