В Киевской области полицейский пострадал в ДТП (фото)

27-летнего мужчину доставили в медицинское учреждение – его спасают медики

Число ДТП в Украине растет с каждым днем / Фото: Коллаж: Сегодня

В Броварах (Киевская область) на перекрестке улиц Киевская-Пушкина столкнулись два автомобиля. Как стало известно, пострадал полицейский.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

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30-летний водитель автомобиля Mazda CX-5 поворачивал налево и не пропустил авто ЗАЗ Sens, водитель которого – киевский полицейский.

Пострадали в аварии не только люди, но и авто / Фото: Нацполиция

"В результате аварии 27-летний полицейский получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия открытое уголовное производство по ст. 286 Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

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Досудебное расследование продолжается. Следователи назначили ряд экспертиз для установления обстоятельств ДТП.

Одному из автомобилей не предоставили преимущество в движении / Фото: Нацполиция

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Самые частые причины ДТП в Украине

Нарушение правил маневрирования. Превышение безопасной скорости. Несоблюдение дистанции. Нарушение правил проезда перекрестков. Управление транспортом в состоянии опьянения.

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