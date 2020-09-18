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В метро Киева появятся "ласковые" турникеты: на каких станциях их установят

18 сентября, 17:57

Александр Марущак , Татьяна Очеретяная

Старые турникеты заменят до конца 2020 года

На станциях Киевского метрополитена установят новые турникеты. Они не будут как раньше "бить" пассажиров по ногам, ведь оборудованы "вертушками". Их будет невозможно перепрыгнуть, поскольку конструкции высокие. Экспериментальный образец тестировали с 2019 года на станции метро "Площадь Льва Толстого". Как рассказали журналистам сайта "Сегодня" работники метрополитена, новые турникеты себя хорошо зарекомендовали.

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В подземке объяснили, что будут менять сначала устаревшие модели турникетов, которые "бьются створками", а потом те, которые отработали в метро много лет.

"В рамках обновления автоматических контрольных пунктов были закуплены турникеты новой модели для замены устаревших, которые эксплуатируют на предприятии с 70-х годов", – рассказали в КП "Киевский метрополитен".

Турникеты будут принимать оплату с помощью банковских карт, смартфонов с NFC, карт оплаты проезда, карточек киевлянина и бумажных или электронных QR-билетов.

До конца года они появятся на таких станциях: "Героев Днепра", "Оболонь", "Почайна", "Тараса Шевченко", "Контрактовая площадь", "Льва Толстого", "Лыбедская", "Кловская", "Дворец спорта", "Дружбы народов", "Выдубичи", "Славутич", "Осокорки", "Позняки" и "Харьковская".

"Например, на станции "Сырец" турникеты уже физически есть, однако осталось выполнить ряд необходимых работ по их подключению. Сейчас график проведения монтажных и наладочных работ находится в разработке", – добавили в подземке.

Общая стоимость всех турникетов, которые должны установить в подземке, составляет почти 102 миллиона гривен.

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Напомним, что ранее журналисты обнаружили автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.

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Киев метро турникеты
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