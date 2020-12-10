Золушка в шоке: в Киеве эвакуатор увез карету (видео)

Киевлян поразило видео с каретой, которое опубликовали в Сети

В социальных сетях киевляне обсуждают видео, на котором эвакуатор увозит карету. "Ребят, чью карету эвакуировали?" – подписано под видео.

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Пользователи социальных сетей пишут, что где-то рядом должна быть Золушка без туфельки, а карета скоро превратится в тыкву.

Другие встревожено переживают: "А где же лошади?" "Походу коні антифриз не хотіли пити, того й замерзли", – пишет еще один комментатор. "По телеграфу штраф вышлют", – пишет Денис.

Чиновники, с которыми мы пообщались, говорят, что данное видео сложно прокомментировать, поскольку непонятно, даже на какой улице проезжает эвакуатор с каретой.

"Похоже на рекламный ход. Ни инспекция по паркованию, ни департамент транспортной инфраструктуры КГГА не имеют отношения к этому действию", – сообщили сайту "Сегодня" в Инспекции по паркованию.

Ранее мы писали, что в Киеве мужчина угнал Porsche со стоянки, использовав службу транспортировки авто.

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Напомним, что в центре Киева устроили рейд на "героев парковки".

Смотрите видео – эвакуатор не смог проехать под мостом на Левобережной:

Видео: Kievmap

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