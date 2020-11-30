Музей "Пирогово" открывается для экскурсий после карантина: график работы

В Киеве 1 декабря открывается Национальный музей народной архитектуры и быта Украины для посещения.

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Об этом сообщает музей на своей странице в Facebook.

Этнографический музей возобновил проведение экскурсий – количество людей в группах ограничено, до 10 человек.

"Настоятельно просим Вас соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Предлагаем Вам совершить прогулку, насладиться зимними видами музея и окунуться в историю нашего прошлого", – говорится в сообщении.

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В этом году график работы в зимнее время изменился – теперь музей работает с 8 до 17 часов.

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Ранее мы писали, что музей "Пирогово" в Киеве с 9 ноября закрыли на карантин в связи с эпидемиологической ситуацией в столице.

Напомним, этой весной едва не загорелся музей народной архитектуры и быта под открытым небом в Пирогово. Пожар начался на территории Национального Голосеевского парка, который соседствует с музеем в Пирогово.

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