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Прогулки в карантин. Почему парк назвали Феофанией и как тут найти целебную воду

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
13 ноября, 06:30
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В парке можно увидеть один из самых красивых храмов столицы, а также полюбоваться красивыми пейзажами
Выходные можно с удовольствием провести в парке "Феофания".
Выходные можно с удовольствием провести в парке "Феофания". / Фото: Коллаж: Сегодня

Одно из самых ярких мест для прогулок в Киеве – столичный парк Феофания в Голосеевском районе. Он является памятником садово-паркового искусства общегосударственного значения и подчиняется НАН Украины. Тут можно вдоволь прогуляться по обширной территории, не боясь коронавируса, посидеть на лавочке, заглянуть в беседку и полюбоваться неимоверно красивыми видами.

Чем тут заняться?

Места на уютных дорожках парка хватает всем. Тут гуляют мамы с колясками, совершают пробежки любители спорта. А по выходным гуляет много свадебных процессий – место отличное для фотосессий в любое время года. И конечно же для романтических свиданий – тут можно уединиться в уютной беседке и позабыть обо всем на свете.

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На склонах вдоль парка растут вековые дубы. Немало диковинных растений можно повстречать и вдоль аллей парка, нужно обращать внимание на таблички, где указаны названия.

Детям особенно нравится огромная коряга в виде коня, на которую любят взбираться самые смелые, изображая из себя всадника или полководца. Тут иногда собирается очередь из малышей и взрослых.
На территории парка возле его красивейших прудов можно насладиться тишиной и покормить уток. Каскад из пяти озер называют Палладинскими прудами, поскольку известный ученый-биохимик Александр Палладин любил отдыхать в доме на их берегу.

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В парке очень красивые пейзажи. Фото: Александр Марущак/Сегодня

Почему Феофания?

Эта территория в старину принадлежала Киево-Печерской лавре и называлась Лазаревщиной, в честь старца Лазяря, который держал тут пасеку. Однако, по просьбе киевского епископа Феофана Шиянова, эти земли вскоре отвели настоятелю Михайловского монастыря. Феофан построил здесь свою летнюю резиденцию и Михайловскую церковь. А местность стали называть Феофания.

Храм-изюминка Киева

Свято-Пантелеймоновский собор в Феофании – один из самых красивых храмов столицы. В старину тут действовал скит, который с годами быстро расширялся и не вмещал всех желающих. Монахи обратились с просьбой о строительстве собора. В 1905 году по проекту архитектора Евгения Ермакова началось его строительство, а в 1914 году Пантелеймоновский храм был освящен. Увы, дальнейшая участь обители была печальной.

В советские времена (в 1920-х) часть помещений отдали сельскохозяйственной артели, потом тут организовали детскую колонию на 173 ребенка. В 1930-х окончательно разогнали всех священнослужителей и в молитвенном доме обустроили склад, а на территории занимались скотоводством и держали птицеферму.
Только в 1990-х годах собор был возвращен церкви, и начались работы по его восстановлению. Сейчас в храме проводятся богослужения, тут венчаются киевляне и крестят своих детей. Можно поклониться частицам мощей великомученика Пантелеймона, святого Николая, преподобного Серафима Саровского.

Пантелеймоновский храм в парке Феофания. Фото: Александр Марущак/Сегодня

Целебные источники

Тут же расположен женский монастырь, который имеет свою большую историю. Он возрождался уже в годы независимой Украины.

Недалеко от него проходит паломническая тропа, на которой расположены несколько источников. Источники Святого Николая и Святого Михаила считаются целебными, источники "Святого Пантелеймона" и "Пресвятой Девы Марии" – памятники природы.

В купальню источника "Слезы Божьей Матери" едут паломники из разных областей и заграницы, чтобы получить духовное и физическое исцеление. Говорят, в ней необходимо три раза окунуться, перекреститься и прочитать молитву Святому Пантелеймону.

Чем еще примечательная территория парка "Феофания"?

  • В годы Второй мировой войны тут велись тяжелые бои за оборону Киева, а именно осенью 1941 года. Многие здания пострадали от минометных обстрелов.
  • Известно, что в здании монастырского общежития до войны располагался филиал киевской психиатрической больницы. Больных не успели эвакуировать, и их расстреляли немцы, а в здании открыли свой госпиталь.
  • В бывших монастырских помещениях в 1950-х годах разместился институт электротехники, где была оборудована исследовательская лаборатория по созданию первой цифровой вычислительной машины (ЦВМ). Лаборатория была оборудована 6 тысячами электроламп. От жара ламп помещение превратилось в тропики, и ученым пришлось разбирать часть крыши здания, чтобы вывести лишнее тепло. Так был создан первый во всей Европе компьютер.

Как добраться?

Парк находится по адресу – ул. Академика Лебедева, 37. Быстрее всего доехать туда можно маршруткой №444 от станции метро "Дружбы Народов" или "Ипподром" до конечной остановки на улице Метрологической.

Вход в парк платный – билет для взрослых стоит 40 гривен.

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