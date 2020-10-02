Рекорд в Киеве: появилась самая длинная аллея сакур (фото)

В Киеве в Днепровском районе зарегистрировали самую длинную аллею сакур в Украине.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, представители Книги рекордов Украины официально зарегистрировали рекорд. Ее протяженность составляет более 1400 метров. Это уникальная аллея, здесь растут различные виды сакур, и некоторые из них цветут несколько раз в год.

"В следующем году исполняется 50 лет дружбы Киева и Киото, поэтому, я думаю, что это будет хороший знак для японского города-побратима. И для района это также историческое событие. Для меня это не просто аллея сакур – это дополнительный туристический магнит. Мы привыкли, что туристы посещают более центральную часть города, но теперь каждому гостю столицы нужно будет посетить Днепровский район и увидеть такой замечательный объект собственными глазами", – отметила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

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Отметим, протяженность аллеи сакур вдоль бульвара Верховной Рады составляет 1402 метра и 25 сантиметров. Сегодня на аллее было высажено еще 28 деревьев, и общее их количество теперь составляет 268. Однако в планах – увеличить аллею до 500 сакур.

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