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В Киеве в галерее "Лавра" пройдет фестиваль крепких крафтовых напитков

2 октября, 12:15

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Ценителей ждут не только напитки

В Киеве на следующих выходных, 10 и 11 октября, пройдет самый большой фестиваль в Украине эксклюзивных крафтовых крепких напитков Ukrainian Craft Spirits & Whiskey.

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Об этом сообщают организаторы на странице в Facebook.

На фестивале будут представлены более 50 видов крепких крафтовых напитков от 30 производителей.

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"Мы познакомим вас с напитками, которые вы не увидите на полках магазинов – это крафт украинские виски, джины, абсент, ром, фруктовые и зерновые дистилляты, настойки, наливки и крафт коктейли", – сообщают организаторы.

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Кроме этого, на фестивале можно будет попробовать безалкогольные напитки и закуски. Выступления диджеев, дегустации, лекции и разнообразные эксперименты – ждут гостей.

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В рамках мероприятия пройдет конкурс "Выбор людей", победители будут объявлены на фестивале.

"Ваше мнение важно для нас! Во время фестиваля у вас есть возможность оценить напитки и выбрать свой любимый", – пишут на странице мероприятия.

Так, Ukrainian Craft Spirits & Whiskey пройдет в киевской городской галерее искусств "Лавра" по улице Лаврская,7В – с 12 до 22 часов. Стоимость билетов смотрите на странице мероприятия.

Напомним, в Киеве прошел фестиваль ретроавтомобилей – следующий такой фестиваль пройдет весной.

Cюжет Василия Богайчика Видео: Сегодня
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Киев виски джин

Источник: Сегодня

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