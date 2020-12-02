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Ярмарка PhotoKyiv покажет фотоработы из разных стран онлайн

2 декабря, 16:22

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Выставка будет проходить 10 дней

Международная ежегодная ярмарка PhotoKyiv-2020, посвященная искусству фотографии, в этом году пройдет онлайн – с 2 по 12 декабря.

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Ярмарка проходит на платформе Pangram.

Это художественное онлайн-пространство, в котором PhotoKyiv представляет фотографии авторов из Украины, Германии, Франции, Испании, Швейцарии, Польши и Бельгии.

"Выход в Интернет открывает новые возможности для галерей и независимых фотографов, а также для партнеров и посетителей", – говорится в на сайте выставки.

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Также будут представлены виртуальные стенды галерей: Apart11, 5.6, Maria Claudia Réseau d'Art, NewNow Gallery, Киевская Школа Фотографии, MYPH, MSG ART SPACE, ABRAMOVYCH.ART, Галерея Карась.

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В этом году заявки на участие рассматривала профессиональная экспертная комиссия, которая делает международную фотоярмарку PhotoKyiv не только must visit place для посетителей, но и эффективной площадкой для профессионального нетворкинга между галеристами и фотографами.

Кроме выставочной программы, PhotoKyiv представляет три спецпроекта, фокус двух из них – в объективе женщины.

Отметим, Photo Kyiv – международная выставка фотографии в Украине, основанная в 2017 году. Pangram – это арт-пространство онлайн, где будет представлено визуальное искусство.

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Ранее мы писали, что в Киеве прошла выставка "Сто дней одиночества", которая посвящена изоляции и жизни во время пандемии.

Напомним, главная игровая выставка года E3 2020 отменена из-за коронавируса.

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Киев фото выставка ярмарка галерея

Источник: Сегодня

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