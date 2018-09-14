Крысы на пороге: что делать?

Крысы продолжают жить в домах киевлян, несмотря на регулярные дератизационные работы, о которых отчитываются в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА. По данным ведомства, травля грызунов проводится не реже двух раз в год, и при необходимости процедура повторяется. Но, к сожалению, то ли двухразовой дератизации недостаточно для Киева, то ли она проводится не совсем качественно, но горожане продолжают делить свои дома с мелкими хвостатыми "соседями". Только за последнюю неделю животных видели в подъездах на улицах Якуба Коласа (Борщаговка), Полковника Потехина (ВДНХ) и на Крещатике.

Соседство с грызунами – неприятно и, кроме того, опасно для здоровья и жизни человека. Поэтому при первой же встрече с крысами на улице или в доме нужно сразу информировать представителей коммунальных служб, которые обслуживают дом, а при отсутствии их реакции – профильные департаменты и высшие органы власти.

"Нахождение крыс в жилых домах создает опасность здоровью и жизни жильцов. Как мы знаем, жизнь является базовой ценностью Конституции Украины, поэтому все предприятия, фирмы и компании, которые обслуживают эти дома и придомовую территорию, обязаны проводить дератизацию дважды в год. Это регулируется Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", это прописано в "Правилах содержания жилых домов и придомовых территорий". Если они этого не делают, соответствующие учреждения и структуры могут нести ответственность, в том числе и уголовную, если это повлечет за собой нанесение серьезного ущерба жизни и здоровью жильцов", – говорит юрист Юрий Белоус.

Правозащитник советует при встрече с крысами немедленно зафиксировать это на фото или видео.

"Фото и видео можно использовать в качестве доказательства. Снять крыс, адрес дома, назвать день, описать обстоятельства, а потом с этим идти в соответствующие структуры", – объясняет правозащитник.

Обращения по поводу борьбы с грызунами, считает юрист, нужно подавать комплексно – в организацию, которая обслуживает дом и придомовую территорию, в профильный департамент Киевской городской государственной администрации, а можно даже и в Кабмин.

"Можно написать заявление в ЖЭК, где изложить фактаж – когда, где, сколько крыс. Желательно, чтобы оно было коллективным, что ускорило бы процесс его рассмотрения. Можно напрямую обратиться в органы власти. Например, письмо с полной информацией и доказательствами отправить почтой в профильный департамент или же при возможности занести в канцелярию учреждения. Можно сходить на прием к чиновнику. Эффективно также будет позвонить на "горячую линию" КМУ по номеру 15-45 и оставить короткое сообщение с информацией о грызунах и личными данными. Такие обращения держатся на контроле Кабмина и регулярно проверяются. А обычными чиновниками указание КМУ воспринимается как указание из "небесной канцелярии". Они очень серьезно к ним относятся, быстро и эффективно стараются решить проблему. Кроме того, вы можете присутствовать при рассмотрении заявления, изучении документов, увидеть, когда, кем проводилась дератизация, сколько стоили эти работы", – дополняет Белоус.

Юрист советует не закрывать глаза на эту проблему, а активно обращаться к соответствующим службам и отстаивать свои права.

"Главное, делать акцент на том, что это несет опасность жизни и здоровью людей, а это уже серьезное преступление. Прокуратура может вцепиться в это. И просто разорвет всех, кто просто не знает и ничего не делает", – подытожила юрист.

Напомним, сайт "Сегодня" уже писал о том, как избавиться от крыс в подвале. Проблему должны решать коммунальщики. Сотрудники ЖЭКов обязаны бороться с опасными грызунами.