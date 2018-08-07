"Мусорная" реформа: в Киеве по-новому будут рассчитывать тариф на вывоз отходов

Сегодня, 13:47

Вывоз мусора станет отдельной услугой, а тариф будет зависеть от количества проживающих и типа дома

"Мусорная" реформа: в Киеве по-новому будут рассчитывать тариф на вывоз отходов
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Уже с августа жители Киева будут оплачивать услугу по вывозу твердых бытовых отходов отдельно, причем тариф будет зависеть не от площади отдельно взятой квартиры, а от количества фактически проживающих там людей и от типа дома.

"Расчет платы будет зависеть от количества зарегистрированных в каждой квартире", - сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

По его словам, появление отдельной услуги по вывозу мусора вызвано тем, что с 10 июня полноценно вступил в силу Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах". Новый закон не предусматривает, что в услугу по управлению многоквартирными домами входит вывоз ТБО.

Пантелеев отметил, что плата будет зависеть не только от количества зарегистрированных, но также от средней нормы накопления отходов в зависимости от типа дома и от тарифа предприятия, которое вывозит мусор.

К примеру, у общежитий она составит 1,39 куб. м, у домов с мусоропроводами – 1,93 куб м, у домов без мусоропроводов – 2,15 куб м.

По его словам, в среднем тариф составит 20-25 грн за одного человека в месяц, то есть существенного увеличения по сравнению с предыдущим тарифом, который основывался на площади квартиры, не произойдет.

Таким образом, теперь тариф на содержание придомовой территории станет меньше, поскольку в него не будет включена услуга по вывозу мусора, добавил Пантелеев.
Замглавы КГГА признал, что в столице существует проблема по регистрации фактически проживающих людей. Поэтому он призвал киевлян добровольно известить власти о действительном количестве проживающих, чтобы не привести к перенакоплению ТБО в мусорных баках.

Напомним, в Киеве запланировано проведение работ по рекультивации полигона №5 и открытию в столице современного завода по переработке отходов, который будет отвечать европейским экологическим стандартам.

В целом до октября 2018 года планируется полностью закрыть полигон ТБО в Подгорцах.
По данным столичных властей, 67% ТБО, образующихся в столице, захороняются на полигонах №5, 6 и других, 23% утилизируются на заводе "Энергия", еще 10% сортируются и перерабатываются.

Напомним, ранее мы писали о том, что киевлянам стоит ожидать отдельных платежек за вывоз мусора. Киеврада приняла решение вывести эту услугу отдельно из тарифа за содержание домов и придомовой территории.

Также в конце апреля сообщалось, что в Киеве могут на треть повысить тарифы за вывоз мусора. КП "Киевкомунсервис" подало на утверждение в КГГА свои расчеты.

Стоимость вывоза мусора для населения хотят увеличить с 74,45 грн до 99,70 грн за 1 кубический метр. Для бюджетных организаций — с 79,84 грн до 106,36 грн, а для коммерческих структур — с 92,78 грн до 131,63 грн. В "Киевкомунсервисе" новые расценки поясняют ростом цен на горюче-смазочные материалы и возросшим размером минимальной зарплаты. Утверждать новые тарифы будет департамент экономики КГГА.
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Источник:

УНИАН

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