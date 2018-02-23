Реконструкция в парках Киева: где хотят создать сцену-кристалл и необычные фонтаны

В "Киевзеленстрое" готовятся к масштабным работам в городских парках. В этом году 10 зеленых зон, в которых часто отдыхают киевляне, хотят превратить в парки европейского уровня – с необычными зонами отдыха, интересными скульптурами и современными инсталляциями.

"На этот год запланировано в каждом районе города сделать парк, который будет отвечать новым стандартам ландшафтного дизайна", – заявил о планах города замглавы КГГА Петр Пантелеев.

Так, в планах города – реконструкция и капитальный ремонт в таких зеленых зонах:

Парк "Партизанская слава" (Дарницкий район)

Парк "Победа" (Днепровский район)

Парк имени Романа Шухевича (Деснянский район)

Парк "Наталка" (Оболонский район)

Парк отдыха "Оболонь" (Оболонский район)

Печерский ландшафтный парк (Печерский район)

Куреневский парк (Подольский район)

Парк "Совки" (Святошинский район)

Парк "Отрадный" (Соломенский район)

Сырецкий парк (Шевченковский район)

Сейчас в "Киевзеленстрое" подготовили концепции развития парков. Вскоре зеленое ведомство объявит тендер на проекты реконструкции, которые представит киевлянам уже весной. Пока же "Сегодня" удалось узнать, что именно хотят создать на неосвоенных землях.

Так, в парке "Победа", который в последние годы заметно преобразился, хотят облагородить территорию вокруг озера.

"Хотим обустроить дорожки с декоративным бетонным мощением, которые создадут атмосферу для прогулок. Озеленение будет цветочное. Мы не будем делать тут революцию, сносить деревья или строить сооружения, мы дадим территории новую жизнь с помощью средств благоустройства", – объясняет Галина Панова, главный архитектор "Киевзеленстроя".

Тем временем, еще в нескольких парках грядут масштабные работы, поскольку там много территории, требующей внимания.

Куреневский парк: создадут необычный фонтан и восстановят детскую автоплощадку

Парк находится в бывшей промзоне, среди серых зданий. Авторы концепции предложили преобразить зеленую зону в территорию мира и путешествий. Так, здесь хотят построить многофункциональный павильон, в которым можно будет устраивать встречи или небольшие концерты, а неподалеку обустроить современный фонтан.

Концепция реконструкции Куреневского парка

"Есть несколько идей: это могут быть шары, которые крутятся в воде, либо фонтан с инсталляциями, который будет звучать и двигаться", – говорит Галина Панова.

Идеи для зоны фонтанов

Культурный оазис парка будет прилегать к жилой застройке. Также зеленстроевцы хотят привести в порядок детскую дорогу и создать место, где можно будет погулять с малышами.

"Будет восстановлена традиционная для этого места детская автоплощадка. Этот аттракцион учит детей правильно вести себя на дороге и дает им возможность поиграть во взрослых", – рассказала главный архитектор "Киевзеленстроя".

Печерский ландшафтный парк: может появиться крытая сцена-кристалл и новые скульптуры

В парке обустроена лишь небольшая часть, все остальное еще предстоит освоить, говорят в "Киевзеленстрое". В порядок приведут подпорные инженерные стены, которые держат склон, уберегая его от оползней.

Концепция реконструкции Печерского ландшафтного парка

Преобразовать хотят и самую популярную часть парка – Певческое поле. Так, в перспективе – масштабная реконструкция сцены.

"Сейчас Певческое поле можно использовать, когда нет дождя и снега. Мы хотим создать сценическую площадку для концертов и шоу, такую, как в мире делают – с выразительным накрытием", – рассказала Галина Панова.

В концепции накрытие сцены напоминает кристалл, во время световых шоу он будет преображаться. Правда, создание такой сцены требует времени, так что появится она еще нескоро. При этом, новый объект обещают деликатно "вписать" в пространство, чтобы он не искажал панораму склонов и Лавры.

В этом году на территории парка появятся новые места для отдыха, скульптуры и красивое мощение аллей. Также установят новые туалеты и сделают территорию зеленой зоны более доступной для маломобильных людей.

Парк Партизанской славы: инсталляция с арками и кафе-трансформеры

"Это – территория бывших боев, которая напоминает нам о войне, и, одновременно, лес с историческими деревьями, огромными, как корабельные сосны. Парк находится в естественном состоянии природы. В одном подходе необходимо соединить экологическую и историческую направляющие", – объясняет концепцию главный архитектор "Киевзеленстроя".

Концепция реконструкции парка "Партизанская слава"

На входе предлагают создать инсталляцию "Портал времени" – пять арок, символизирующих пять лет войны. Каждая из них – особенная и неповторимая, между ними можно будет пройтись.

"Символ земли – гранитная глыба, с "рекой народной", которая течет сквозь войну. И фонтан, который будет напоминать дождь и туман. Будет звукоряд, который будет погружать в атмосферу, подсветка. Человек будет погружаться в настроение этой территории, дух этого места", – говорит Галина Панова.

Сейчас парк немноголюден, но после реконструкции это место наполнится жизнью, уверяют в "Киевзеленстрое".

"По бокам будет зона со скамейками, где могут собираться компании. Использование камней, металла и дерева – это то, на чем будет построен дизайн. Также здесь будут уместны легкие раскладные кафе. Они складываются: закрывается навес, закрывается холл – и стоит контейнер. Когда работает – он открывается, и мы видим заведение с интересным дизайном, которое может предложить мороженное, кофе, напитки. Там люди также могут встретиться и отдохнуть", – рассказала архитектор.

Также в парке могут появиться навесы, под которыми летом можно будет спрятаться в тени. Их сделают из легких материалов в простых формах – чтобы не нарушать гармонию природы.

Сырецкий парк: место для игры в шахматы и склоны для экстремалов

На сегодняшний день в парке хорошо освоена центральная часть – там, где зона основного входа. Остальная часть территории, это около 2/3, еще не освоена, говорят в "Киевзеленстрое".

Концепция реконструкции Сырецкого парка

"Мы подходим к этому парку деликатно, не делая из него Диснейленд. Надо помнить, что это еще и мемориальная территория, где был концлагерь и погибали люди. Здесь будут уголки, рассчитанные на разные запросы отдыхающих. Будет детская зона, спортивная, зона для спокойного отдыха – там можно будет поиграть в шахматы, и теневые беседки. В парке будет цепочка аллей и площадок для тихого отдыха, для занятий йогой, например. Это будет тихий уголок", – рассказала нам главный архитектор зеленого ведомства столицы.

Также в парке есть яр, его тяжело освоить, поскольку зона сложная в плане рельефа. Его хотят превратить в живописное ущелье: здесь могут появиться дорожки, стелящиеся по рельефу, и беседки, где люди смогут отдохнуть.

"По дну ущелья можно вымостить сухое русло, оно будет функциональным, когда пойдут дожди и будет выводиться вода. А в обычное время экстремалы смогут использовать его как велотрассу. Также здесь много склонов, которые зимой можно приспособить для катания на санках и лыжах", – объясняет концепцию Галина Панова.

Также изменения могут коснуться детской железной дороги, которая пока работает только во время летних каникул.

"Это может быть чудесный аттракцион для детей, который покажет весь парк, проезжая последовательно все его интересные места", – говорит главный архитектор "Киевзеленстроя".

Также, по концепции, в парке хотят посадить большую ель, которую можно будет каждый год наряжать на Новый год и, таким образом, прервать традицию вырубки хвойных деревьев под праздник.

"Структура уже сложилась. Теперь важно так обыграть территорию, чтобы каждой функции нашлось свое место", – подытожили в "Киевзеленстрое".

Как парки будут защищать от застройщиков

В целом, "Киевзеленстрой" планирует в этом году обновить 128 парков и скверов, в прошлом году работы проходили в 120 зеленых зонах столицы. В 2016 году их было лишь 68. "Сейчас новые скверы появляются в городе практически каждый месяц", – говорит генеральный директор "Киевзеленстроя" Михаил Наконечный.

Также в этом году зеленое хозяйство столицы намерено оформить земельные участки, на которых располагаются скверы и парки, в постоянное пользование. Это поможет уберечь зеленые зоны от "покушений" со стороны застройщиков. На сегодняшний день в Киеве есть только одна зеленая зона, по которой оформлен акт на постоянное пользование землей, это парк Партизанской славы.

"Оформление права постоянного пользование землей за "Киевзеленстроем" даст нам возможность защитить от посягательств застройщиков эти земельные участки и определить целевое назначение этих земель – рекреационное", – объясняет и.о. начальника управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный.

На данный момент разработаны проекты землеустройства для 159 объектов. По словам Михаила Наконечного, на оформление документации для всех зеленых зон уйдет около 3-4 лет – их в городе около 700.

Также в этом году ведомство планирует высадить 140 тысяч деревьев и 13 миллионов цветов. Также в планах коммунальщиков – создание новых зон отдыха возле воды, креативных арт-пространств на свежем воздухе и дорожек для бегунов и велосипедистов.

"В этом году будет очищено озеро в парке "Отрадный". Мы там планируем провести второй ежегодный фестиваль плавающих клумб – как в прошлом году в парке "Победы", – рассказал глава "Киевзеленстроя".

Напомним, ранее мы сообщали, что городские чиновники показали проект нового сквера на месте снесенных незаконных киосков, возле метро "Политехнический институт" и математического лицея №142. Здесь появится уютная зеленая зона с лавочками и фонтаном.