В Киеве коммунальщики соорудили из снега огромную горку с трамплином

Сегодня, 16:20

Детей и взрослых зовут кататься в парк "Победа"

 


Горка высотой более пяти метров. Фото: facebook.com/dniprouzn

Горка высотой более пяти метров. Фото: facebook.com/dniprouzn

Горка высотой более пяти метров. Фото: facebook.com/dniprouzn

Горка высотой более пяти метров. Фото: facebook.com/dniprouzn

В Киеве придумали, как можно с пользой использовать снег, который убирают в парках и скверах. Сотрудники "Киевзеленстроя" соорудили в парке "Победа" огромную горку из снега, обустроив на ней бесплатный трамплин для катания на санках.

"Горка вышла высотой более пяти метров. Мы соорудили ее напротив гостиницы "Братислава". С одной ее стороны – трамплин, а с другой заезд. Приглашаем всех детей и взрослых насладиться последними зимними развлечениями", – рассказали в зеленстрое Днепровского района.

Тем временем в центре города коммунальные службы начали убирать снежные и ледяные наросты на козырьках крыш. "В городе работает более 35 бригад, которые убирают сосульки с чердаков при помощи автовышек. Также задействованы спасатели. Снежные глыбы представляют опасность для прохожих и автотранспорта", – сообщили в КГГА.

Ранее мы писали, что в Переяславе-Хмельницком Киевской области местный житель Александр Заруба смастерил возле своего дома гигантского 2-метрового снежного пса.

Напомним, год назад Александр Заруба смастерил гигантского петуха из снега.
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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