В Киеве реконструируют электроподстанцию "Позняки"

Для обеспечения надежности электроснабжения левобережной части Киева энергетики "ДТЭК Киевские Электросети" реконструируют электроподстанцию "Позняки". На энергообъекте будет построено закрытое распределительное устройство и проложена транзитная кабельная линия 110 кВ "ТЭЦ-5 – Аркада – Славутич – Позняки".

Актуальность проекта обусловлена ростом потребления электроэнергии столицы. Начиная с 2000-х гг. оно ежегодно увеличивается на 4-5% из-за строительства жилых домов и торгово- развлекательных центров, ввода в эксплуатацию нового промышленного оборудования, а также массового использования бытовой техники.

Модернизация электроподстанции предполагает два этапа.

На первом будет построена комплектная распределительная установка 110 кВ – КРУЭ. Наиболее важным эффектом от установки высокотехнологичного оборудования является повышение надежности и качества электроснабжения Киева за счет усиления связи столичной системы электроснабжения с объединенной энергосистемой Украины. На подстанции "Позняки" уже построено здание закрытого распределительного устройства 110 кВ, смонтировано оборудование КРУЭ 110 кВ, выполняется монтаж и наладка оборудования релейной защиты и автоматики, настраивается телемеханика. Кроме того, энергетики уже проложили четыре кабельные линии 110 кВ из 6-ти запроектированных и смонтировали переходное устройство на опоре 110кВ (переход с воздушной линии электропередач на кабель 110кВ).







Ввод в эксплуатацию инновационного оборудования, способствующего повышению надежности схемы электроснабжения города и при этом минимизирующего негативное влияние на окружающую среду за счет применения кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена вместо воздушных линий и маслонаполненных кабелей, запланирован уже на этот год.

На втором этапе будут проложены кабельные линии 110 кВ от подстанции "Позняки" до подстанции "Славутич". Ввод в эксплуатацию намечен на 2019 год. Строительство новой транзитной линии "ТЭЦ-5 – Аркада – Славутич – Позняки" обеспечит дополнительный мощный источник питания для левобережной части Киева и существенно повысит надежность электроснабжения потребителей Дарницкого, Днепровского и Деснянского районов столицы.

Кроме того, транзитная линия обеспечит условия для присоединения новых потребителей, а также даст "ДТЭК Киевские Электросети" возможность реконструировать действующие транзитные линии 110 кВ от ТЭЦ-5 к Дарницкой ТЭЦ и от Дарницкой ТЭЦ к электроподстанции "Бровары".

Общий объем инвестиций в проект составит 252 млн грн.

Напомним, с 1 марта потребителей электроэнергии в г. Киеве обслуживает ЧАО "ДТЭК Киевские Электросети". В соответствии с требованиями Закона Украины "О рынке электрической энергии", ПАО "Киевэнерго" передало функции по распределению и поставке электроэнергии ЧАО "ДТЭК Киевские Электросети". Получить информационно-консультационные услуги клиенты компании могут восьми центрах обслуживания и в контакт-центре "ДТЭК Киевские Электросети" по номеру 15-88.