Доброта вернется в Киев: разбитого ангела с балкона музея восстановят

Сегодня, 16:53

Руководство музея планировало демонтировать пострадавшую фигуру

Скульптуру восстановят
Скульптуру восстановят. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Киеве восстановят "Ангела доброты" на балконе второго этажа здания Национального музея Тараса Шевченко (бульвар Шевченко, 12).

Напомним, скульптура пострадала в субботу, 10 марта, от рухнувшей большой глыбы льда, которая отбила голову ангелу.

Как сообщала "Сегодня", руководство музея планировало демонтировать пострадавшую фигуру. Белоснежный улыбающийся ангел был выполнен из недолговечного и легкого материала – пенополистирола. Его осенью 2015 года подарило музею Тараса Шевченко посольство Латвии в Украине и предполагалось, что скульптура ангела простоит на балконе музея полгода или год. Но ангелочек оказался не только очень живучим, он еще и очень полюбился киевлянам, гостям города и экскурсоводам, которые водили к нему многочисленные экскурсии.

После трагического падения льда скульптуру накрыли тканью, а в музей начали приходить люди с просьбой не демонтировать "Ангела доброты", а попытаться спасти его, как новою достопримечательность Киева.

"Мы с сотрудниками музея провели совещание и, обсудив ситуацию, приняли окончательное решение восстановить нашего ангела, тем более, это подарок музею от посольства Латвии. За дело возьмутся реставраторы, и мы вернем его на наш балкон. Как оказалось, в ангелочка влюбились многие жители города. Восстановить его просят и многочисленные экскурсоводы. Да, и для нас как для музея он стал символом, добрым и милым. Думаю, киевляне снова увидят ангела доброты на нашем балконе в конце апреля. Все зависит от того, какой будет погода. Кроме того, нам нужно надежно прикрепить ангелочка. А для этого потребуется ремонт перил балкона, поскольку во время падения огромной ледяной глыбы частично пострадал и сам балкон", – рассказал "Сегодня" Дмитрий Стус, директор Национального музея Тараса Шевченко.
скульптура, восстановление, ангел, музей Шевченко
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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