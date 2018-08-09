Экс-мэру Александру Омельченко – 80 лет: как один из самых знаменитых чиновников Киева отметит юбилей

Свой 80-й день рождения сегодня, 9 августа, отмечает экс-мэр Киева, а теперь депутат Киеврады — Александр Омельченко. "Сегодня" узнала, как будет отмечать этот праздник человек, который управлял столицей с 1996-го (глава КГГА), а с 1999 по 2006 год — мэр Киева.

КРИТИКА И ПАСЕКА. Журналистам "Сегодня" не раз приходилось общаться с экс-мэром и, конечно же, критиковать по делу. Особенно запомнился его визит в редакцию, когда за четыре часа, пока длилось интервью градоначальника, дорожники отремонтировали разрытую территорию возле редакции. Бывали мы и в родном селе Омельченко, где он показывал нам родительский дом, проводил экскурсию по пасеке, угощал медом и рассказывал о своей семье, внуках.

На аппаратных совещаниях в КГГА Сан Саныч часто приходил с газетой "Сегодня" и давал нагоняй чиновникам прямо в зале заседаний, зачитывая выдержки из наших статей. Омельченко очень любит общаться с простыми киевлянами, хотя и откровенно заявлял, что обиделся на них после того, как проиграл выборы в 2006 году. Тем не менее люди отдали голоса за него во время последних выборов в Киевраду.

Горожане до сих пор вспоминают, что при мэре Омельченко активно строились и открывались новые станции метро, ремонтировались дороги, открывались бюветы и восстанавливались разрушенные храмы. Хотя многие помнят скандальные стройки, которые возникали в разных районах Киева и приводили к протестам недовольных киевлян под стенами мэрии. Многие эксперты считают, что эти строительные скандалы и стали основной причиной, по которой горожане не проголосовали за Омельченко на выборах. Особенно когда в Мариинском парке возвели высотку (Грушевского, 9-а), которую грозился снести тогдашний президент Виктор Ющенко.

ОТГУЛЯЮТ В МЭРИИ. Сам Сан Саныч рассказывать нам о праздновании юбилея не захотел, сославшись на занятость. Но как говорят во фракции "Едність" в Киевраде, их глава очень занят подготовкой к юбилею.



Танцы. В день рождения можно и хорошо потанцевать. Фото: Ю.Кузнецов

"Он очень ответственно ко всему относится, а тем более к такому важному событию в жизни. Он готовится принять много гостей, коллег, друзей, вот и не хочет отвлекаться на разговоры, но нас уже пригласил на праздник, прислав сообщение на телефон", — рассказали нам во фракции.

Обычно на день рождения Омельченко собирается почти вся "старая мэрия": его замы, начальники управлений, артисты, музыканты, певцы.

"В четверг мы будем поздравлять Александра Александровича всей фракцией. А 10 августа в 17:00 в колонном зале КГГА пройдет празднование его юбилея, он любит совмещать его с Днем строителя. Поздравить его смогут все желающие. От фракции мы решили презентовать Сан Санычу большое издание о нем и о его жизненном пути, семье. Книгу долго готовили. И это будет для него самым большим сюрпризом", — рассказал "Сегодня" депутат Киеврады Павел Тесленко, добавляя, что Омельченко имеет огромный опыт в руководстве мегаполисом.

"К его мнению прислушивается не только руководство столицы, но и мэры других городов Украины. Сан Саныч, несмотря на почетный возраст, имеет огромный потенциал и высокую работоспособность, которым могут позавидовать молодые депутаты Киеврады", — говорит Тесленко.

ЦВЕТЫ И КНИГИ. В свой день рождения Сан Саныч сможет рассчитывать и на поцелуи от женщин (он любит их внимание).

"Дружественный поцелуй — точно будет. А вот над подарком для главы фракции еще думаю. Обязательно будут цветы и искренние поздравления", — рассказала "Сегодня" Алла Шлапак, единственная женщина — депутат фракции, которую возглавляет в Киевраде Омельченко.

Секретарь Киеврады Владимир Прокопив рассказал нам, что лично поздравить Сан Саныча 9 августа не сможет, поскольку находится в отпуске.

"Поздравлю юбиляра по телефону, а подарок уже подготовил, передам при встрече, когда вернусь в Киев. Подарю ему интересную книгу — это будет сюрприз для Александра Александровича".

Именинник тоже любит устраивать сюрпризы, киевляне до сих пор помнят его стойку на руках на стуле в мэрии в 1999 году.

Фирменная стойка от экс-мэра. Омельченко и сейчас так может. Фото: Г.Салай

"Сан Саныч для нас — авторитет. Он в отличной физической форме. Он до сих пор делает стойку на руках, чтобы показать молодым депутатам, как нужно держать себя в тонусе", — рассказал "Сегодня" депутат Киеврады Александр Бродский.