Фестиваль песочных фигур в Киеве: на берегу "поселилилсь" чудо-рыба, жук и котик из песка

Сегодня, 11:40

Все работы пришлись по душе отдыхающим, которые фотографировались на их фоне


Фото: facebook.com/beachpatrolkiev

Фото: facebook.com/beachpatrolkiev

Фото: facebook.com/beachpatrolkiev

Фото: facebook.com/beachpatrolkiev

Фото: facebook.com/beachpatrolkiev

Фото: facebook.com/beachpatrolkiev

Фото: facebook.com/beachpatrolkiev

Фото: facebook.com/beachpatrolkiev

Фото: facebook.com/beachpatrolkiev

Фото: facebook.com/beachpatrolkiev

Фото: facebook.com/beachpatrolkiev

Фото: facebook.com/beachpatrolkiev

Фото: facebook.com/beachpatrolkiev

Фото: facebook.com/beachpatrolkiev

В воскресенье на пляже "Наталка" на ул. Приречной в Оболонском районе состоялся фестиваль песочных скульптур Sand Fest-2018. Во время мероприятия художники создавали на берегу Днепра необычные арт-объекты из песка.

К примеру, сделали чудо-рыбу с огромными глазами и городом на спине. Рядом расположились гигантский жук из песка и милый котик. Все работы пришлись по душе отдыхающим, которые фотографировались на их фоне. Для деток и родителей во время фестиваля проводились конкурсы и мастер-классы, так что все остались довольны. Сколько "проживут" песчаные шедевры, не известно. Это зависит от погоды и культуры жителей.

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Нафантазировали. Работы из песка получились сказочными. Фото: А. Бойко

Напомним, фестиваль скульптур из песка проводится уже не первый год. В прошлом году на пляже "Наталка" участники создали дракончика и необычную улитку с крыльями.

А вскоре жителей порадуют еще одним масштабным событием. На Певческом поле сотрудники "Киевзеленстроя" уже готовят новую выставку цветов ко Дню Независимости. Композиции будут посвящены древним украинским мифам и легендам.

Ранее на Оболони после реконструкции открыли вторую часть парка "Наталка" (6,7 га) за 20 млн грн. Тут обустроили пешеходные и велодорожки, разбили цветочные клумбы, берег укрепили камнем, установили пандусы и беседку. В южной части парка появилась новая необычная кованая скульптура — силуэты мужчины и женщины, прогуливающихся в парке.
Киев, фестиваль, художники, конкурсы, Наталка, из песка
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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