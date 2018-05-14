Футбольная фан-зона на Крещатике: появится большая сцена и купол в виде мяча

К финалам мужской и женской Лиги чемпионов (26 и 24 мая) в центре Киева начали обустраивать фан-зону, где пройдет "Фестиваль чемпионов".

Вчера на Крещатике кипела работа. Центральную улицу от Майдана Незалежности до ЦУМа перекрыли для транспорта, несколько десятков рабочих устанавливали ограждение вдоль улицы, монтировали сцену, а коммунальщики вычищали проезжую часть и пешеходную зону. "Работы должны закончить к середине недели", — рассказал "Сегодня" один из рабочих.

Работа кипит. Вдоль центральной улицы устанавливают ограждение. Фото: И. Гинжул

Преобразили к чемпионату и стеклянный купол подземного ТЦ на Бессарабской площади. Его сделали похожим на футбольный мяч. Принимать гостей фан-зона будет до 27 мая. Ежедневно ее смогут посещать до 20 тысяч человек. Тут планируют разместить музей Лиги чемпионов и провести "матч звезд".

Бессарабка. Купол подземного торгового центра стал мячом. Фото: И. Гинжул

Для болельщиков обустроят еще две фан-зоны — в парке Тараса Шевченко и возле станции метро "Дворец спорта". Прибывающих из аэропортов "Борисполь" и "Киев" в фан-зоны бесплатно доставят на автобусах. Во всех фан-зонах будут работать мобильные туристические инфоцентры, где каждый сможет получить необходимую информацию.

ДОРОГИ. Пока в центре готовятся принимать болельщиков, столичные автомобилисты думают, как объезжать центральные улицы, которые будут перекрыты в связи с предстоящими мероприятиями. Движение транспорта по ул. Крещатик будет запрещено до 31 мая, по улицам Городецкого и Прорезной — ограничено.

С 20:00 25 мая до 06:00 27 мая полностью перекроют или ограничат движение по Бессарабской площади, бул. Шевченко, улицам Богдана Хмельницкого, Владимирской, Терещенковской, Льва Толстого, Большой Васильковской, Жилянской, Шота Руставели, Рогнединской, Эспланадной, Саксаганского, Физкультуры, Деловой, Ивана Федорова, Василия Тютюнника, Владимиро-Лыбедской, Немецкой, Тверской, Предславинской, Коновальца, Заднепровского, бул. Леси Украинки.

Для разграничения автомобильных и пешеходных потоков на подъезде к "Олимпийскому" временно установят ограждение. Продлят в день финального матча (в ночь с 26 на 27 мая) на три часа работу общественного наземного транспорта, возможно, и метро.

СТРАШИЛКИ. Ожидается, что в эти дни столицу посетят до 35 тысяч болельщиков. Посольство Великобритании в Украине на своем сайте опубликовало для английских фанов перечень правил и рекомендаций на время их пребывания в Киеве. Туристов пугают отсутствием инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями, случаями избиения иностранцев на почве расовой неприязни. Им настоятельно не рекомендуют злоупотреблять тем алкоголем, который крепче привычного для британцев. Болельщикам советуют всегда носить с собой паспорт, быть в курсе текущей политситуации в Украине, избегать любых действий, которые могли бы спровоцировать враждебную реакцию, остерегаться карманников и воров, держать ценные вещи при себе, особенно в транспорте и заведениях, не принимать напитки в барах от незнакомцев.

Добавим, что страшилками британских фанов пугали и перед Евро-2012 в Украине. А темнокожий экс-защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл говорил, что "болельщики вернутся из Украины в гробах". В действительности же отзывы наших гостей о Киеве и Украине в большинстве случаев были очень позитивными.