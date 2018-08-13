Год Контрактовой площади без машин: вместо парковок – пляж и "вечный фестиваль"

Вслед за пешеходной зоной на Подоле, освободить от транспорта хотят и площадь на Бессарабке

Прошел год, как Контрактовая площадь и часть улицы Сагайдачного стали пешеходными. "Сегодня" выяснила, как перекрытие на Подоле повлияло на жизнь города и как к нему относятся киевляне. Тем более что власти решили сделать пешеходным участок от Крещатика до Бессарабского рынка.

ПЛЮСЫ. Пешеходной Контрактовую площадь сделали в августе прошлого года, оградив территорию бетонными блоками и пустив транспорт в объезд по прилегающим улицам. В мае этого года пешеходную зону стала дополнительно расширили за счет комплекса Братского монастыря Киево-Могилянской академии. Тогда же бетонные блоки заменили столбиками.

Сегодня когда-то на проезжей части местные кафе и рестораны обустраивают летние площадки, а сама площадь стала местом проведения различных мероприятий. Многие киевляне новшеством довольны.

"У нас и так все для автомобилей, даже тротуары, которые запаркованы машинами. Должно быть место, где можно спокойно насладиться неспешной прогулкой, посетить какой-то концерт или фестиваль", — уверен киевлянин Георгий Вербовой.

МИНУСЫ. Однако далеко не всем горожанам пришлась по душе новая Контрактовая площадь. К примеру, в середине июля многих взбесило, когда в рамках фестиваля пешеходную зону превратили в курорт, засыпав асфальт песком, расставив зонтики и надувные бассейны с водой.

Недовольство вызывает и колесо обозрения, которое осталось на площади после новогодних праздников.

"Превратили исторический район города в непрекращающийся балаган", — жалуется местный житель Олег Трохий.

К слову, на сайте петиций Киеврады уже не раз появлялись прошения вернуть движение транспорта по Контрактовой и ул. Сагайдачного хотя бы в рабочие дни, ведь люди часами простаивают в этом районе в пробках. Но они так и не набрали необходимого количества голосов.

ПЕШКОМ У РЫНКА. В КГГА на одном пешеходном Подоле останавливаться не намерены и предлагают ограничить движение транспорта возле Бессарабского рынка.

"Планируется расширение пешеходной зоны для жителей и гостей столицы от Крещатика до Бессарабки путем перекрытия улицы, которая практически вся заполнена припаркованными авто", — объясняет замдиректора транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин.

Точный участок для перекрытия в мэрии не называют. Но, судя по описанию, речь может идти о части улицы Бессарабская площадь, где авто, едущие с улиц Бассейной или Круглоуниверситетской, поворачивают на Крещатик и бульвар Шевченко. Как будет организовано движение в случае перекрытия — тоже не уточняется.

Напомним, о создании пешеходной зоны рядом с рынком заявляли еще в прошлом году. Тогда даже провели конкурс среди студентов. В проекте-победителе предложено сделать кольцевое движение вокруг рынка и соседнего ТРЦ с обустройством пешеходной зоны, наземного пешеходного перехода от Бессарабки к бульвару Шевченко. Реализуют ли вариант студентов или свой — в КГГА еще не решили.

Без ущерба для города

Эксперт по транспорту Александр Кава считает, что перекрытие движения у Бессарабского рынка станет таким же непродуманным шагом, как и создание пешеходной зоны на Контрактовой.

"Такие шаги абсолютно недопустимы на основных магистралях столицы. Это существенно усложнит проезд по городу. После перекрытия Контрактовой сейчас неудобства испытывают тысячи горожан, в том числе и те, кто пользуется наземным гортранспортом. К примеру, автобус №62, который после перекрытия изменил свой маршрут по Подолу, потерял почти треть пассажиров", — объясняет Кава.

По его словам, в Киеве достаточно мест, где можно было бы развивать пешеходные зоны без ущерба для города.

"К примеру, пешеходные зоны можно было бы обустроить на Набережном шоссе и самой набережной, сделав ее удобным местом для прогулок, на Владимирской горке. Даже Контрактовую площадь можно было бы сделать частично пешеходной, сузив проезжую часть до трех полос и обустроив тротуары на месте парковок", — уверен эксперт.

Напомним, 1 августа 2017 года большую часть Контрактовой площади и часть улицы Сагайдачного оградили бетонными блоками и подарили пешеходам, пустив в объезд машины и гортранспорт.

Во время подведения итогов эксперимента, многие киевляне высказались в поддержку сохранения пешеходного Подола. "Без машин здесь стало комфортнее. Постоянно проходят фестивали, концерты. Даже когда нет праздников, на Сагайдачного часто выступают уличные музыканты. Да и просто прогуляться по просторной площади — в удовольствие", — говорила жительница Подола Ирина Березовец.

Но были и недовольные, которые жаловались на пробки на узких улочках и просили вернуть движение для авто на перекрытом участке хотя бы в будние дни. В Киевраду даже подали петицию с таким требованием.