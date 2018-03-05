Как киевляне сами наводят порядок в своих домах

Не дожидаясь помощи от ЖЭКов, киевляне самостоятельно наводят порядок в своих домах. И не просто их ремонтируют, а создают художественные шедевры.

Плесень и ржавые потоки – киевлянка Ольга Ивановна показывает фотографии своего подъезда. Таким он был еще полгода назад, потому что новую штукатурку в последний раз видел еще в 1995-м. Сейчас парадное просто не узнать: на стенах – одуванчики и бабочки, а на подоконнике – цветы.

"Выращивала, а потом сюда их все вынесла, потому что в доме их очень много, выбросить нельзя. Все-таки они воздух чистят, и мы их поставили", – говорит киевлянка Ольга Пыжова.

Всю красоту жители сделали самостоятельно, рассказывает одна из инициаторов Евгения Пирог. Вдвоем начали отмывать стены и белить. Соседи помогали, кто материалами, кто деньгами, а кто и сам принимался за работу.

"С каждой квартиры нам хватило на этот ремонт на материалы по 200 гривен. Это, на наш взгляд, доступная сумма для всех, кто хочет тоже своими силами делать", – говорит киевлянка Евгения Пирог.

Уложились в четыре недели и 5 тыс. гривен. Теперь их подъезд коммунальщики называют образцовым и быстро реагируют на обращения – установить перила или поменять лампочки.

"Здесь зона, которая наиболее интенсивно используется, люди случайно могут ударить чем-то, то я иногда подкрашиваю", – говорит Евгения.

Желто-зеленые стены и цветы – так встречает подъезд другой столичной многоэтажки. Наводить порядок собственноручно начал молодой веб-дизайнер Богдан.

"Никакие призывы – давайте скинемся – не работали. А вот когда я стоял с кисточкой и рисовал – человек приходил, видел – вот у меня есть 100 грн, я вам даю. Суммы были 50, 100 гривен, некоторые люди давали где-то до 300 и сдавали по несколько раз", – рассказывает киевлянин Богдан Гдаль.

Материальной компенсации от коммунальщиков парень не требовал. И самой большой победой считает чистоту парадного.