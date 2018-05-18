Как проходит чемпионат Украины по кулинарному искусству в Киеве

Тот, кто получит звание "золотой шеф-повар", сможет принять участие в международных кулинарных соревнованиях

Готовили жареных голубей, фаршировали перепелов и запекали редкую рыбу муксун. В Киеве стартовал чемпионат Украины по кулинарному искусству.

Опрятность повара, презентация блюда и, наконец, вкус. Жюри придирчиво оценивает все. И неудивительно, ведь конкурсанты соревнуются за звание золотого шеф-повара 2018.

Львовянин Максим Приходько на таком соревновании впервые. В профессии уже более шести лет. Говорит: его блюдо поразит всех.

"Думаю, что выиграю, думаю, что я буду уникальным с голубем, потому что его давно не готовили в принципе, поэтому, я думаю, судьям будет интересно попробовать", – говорит Максим Приходько, участник конкурса.

Член жюри Вячеслав Совенко надеется увидеть необычное приготовление именно украинских блюд.

"Будем надеяться, что сегодня мы увидим что-то наше, родное, а не суши, пасты, роллы", – говорит Вячеслав Совенко.

Шеф-повар с двадцатилетним стажем разбирается в украинских блюдах.

"Это блюдо полностью из украинских продуктов, перепелка наша, фуагра наша, грибы наши, а соевый соус то такое, знаете, на базаре у нас есть", – говорит Вадим Чевганюк, участник конкурса.

По правилам, у конкурсанта есть 40 минут на блюдо. Последние приготовления – и Вадим делает презентацию.

Готовить блюдо из мяса, рыбы или морепродуктов – решает сам повар. Побеждает тот, кто наберет больше баллов.

"Номинация "блюдо из рыбы", могут участвовать 20 человек, а могут три, но это не значит, что будет 1, 2, 3 место. Может быть, что эти три человека по количеству баллов не дотягивают до первого места, значит, никто не получает медаль", – объясняет Игорь Брагин, президент ассоциации шеф-поваров Украины.

Шеф-повар Рустан Тангиров радуется, что на соревнованиях конкурсанты получают ценный опыт презентации своего блюда гостям ресторана.

"Рабочих шефов, которые выходят в зал, общаются с гостями, очень мало вообще в мире. Прямой контакт, не посредничая через официантов, это очень важно", – считает Рустан Тангиров, член жюри.

Конкурс продлится еще два дня. Тот, кто получит звание "золотой шеф-повар", сможет принять участие в международных кулинарных соревнованиях.

Напомним, ранее украинский шеф-повар раскрыл все тайны молекулярной кухни.

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