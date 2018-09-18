Киевлян ожидает резкое изменение погоды

В воскресенье, 23 сентября, в Киеве резко изменится погода, придут дожди и существенное похолодание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

Она уточнила, что все дни до воскресенья в столице будет сухо, солнечно и тепло. Так, завтра, 19 сентября, температура воздуха прогреется до +23 градуса, а затем и до +26, +27 градусов тепла. Аналогичная температура будет и на всей территории Украины, на юге – до +28 градусов.

По словам Диденко, ночью и утром будет прохладно, +10…+14 градусов, а в низинах, за территорией крупных городов даже +7…+10 градусов. С 22 сентября дожди с похолоданием придут на запад страны, а затем распространятся на большую часть Украины.

Напомним, ранее синоптики отмечали, что "бабье лето" в этом году будет коротким. До конца недели в Украину вновь вернутся дожди после небольшого потепления в середине недели.

Вместе с тем народные синоптики говорят о том, что будет два "бабьих лета". Тепло вернется на территорию страны еще в сентябре, а потом и в начале октября с наступлением бабьего лета.