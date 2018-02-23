Киевский кинотеатр "Тампере" вернули в коммунальную собственность

В конце 2013 года право собственности на комплекс кинотеатра было зарегистрировано за частным обществом

В Киеве вернули в коммунальную собственность кинотеатр "Тампере".

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы, суд апелляционной инстанции удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительным свидетельства о праве собственности коммерческой структуры на кинотеатр "Тампере" на ул. Героев Севастополя.

Напомним, в конце 2013 года право собственности на комплекс кинотеатра общей площадью более 2000 м² и стоимостью почти 18,9 млн грн, было зарегистрировано за частным обществом. При этом была нарушена установленная законодательством приватизационная процедура для объектов культуры.

Кроме того, было установлено, что Киеврада вообще не принимала никакого решения об отчуждении целостного имущественного комплекса "Кинотеатр "Тампере".

22 февраля Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил незаконное решение суда первой инстанции и признал право собственности на данный объект культуры за территориальной общиной Киева.

Напомним, в январе столичному кинотеатру "Жовтень" исполнилось 87 лет.

"Жовтень" – коммунальный кинотеатр Киева, который начал работу в 1931 году под названием "Девятое Госкино".

29 октября 2014 года кинотеатр серьезно пострадал от пожара, который начался во время показа фильма на ЛГБТ-тематику. Студент одного из столичных вузов со своим другом бросили в зале "Гегемон" дымовые шашки, из-за чего возник пожар. Суд дал поджигателям два года условно.

Восстановление здания продолжалось почти год. В октябре 2015 года состоялось открытие реконструированного после пожара кинотеатра "Жовтень".

Кстати, в кинозале есть даже именные кресла, где указаны имена людей, которые сделали благотворительный взнос на восстановление кинотеатра. Возле заведения культуры — несколько клумб и небольшие арт-объекты в виде крупных стрел. Ранее напротив "Жовтня" находился памятник "Камень — оружие пролетариата" в виде полуобнаженного мужчины, проднимающего булыжник, но не так давно его демонтировали, остался лишь пьедестал.