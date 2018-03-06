Людмила Демченко: Завтра истекает последний срок уплаты налога на прибыль по результатам прошлогодней кампании декларирования

Об этом напомнила Людмила Демченко – начальник ГУ ДФС в Киеве. По ее словам, нормами Кодекса не предусмотрен перенос сроков уплаты налогов и сборов, если последний день уплаты налогового обязательства приходится на выходной или праздничный день.



Согласно п. 57.1 ст. 57 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года №2755-VI, с изменениями и дополнениями, налогоплательщик обязан самостоятельно уплатить сумму налогового обязательства, указанную в представленной им налоговой декларации, в течение 10 календарных дней, следующих за последним днем соответствующего предельного срока, предусмотренного настоящим Кодексом для представления налоговой декларации, кроме случаев, установленных настоящим Кодексом.



Таким образом, 7 марта 2018 – последний день уплаты налога на прибыль по результатам декларирования за 2017 год.