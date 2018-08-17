На Певческом поле открывается новая выставка цветов

На Певческом поле сегодня откроется уникальная выставка цветов ко Дню Независимости. Из растений выложены скульптуры героев украинских мифов – лешего, нимфы, русалки и многих других. Лучшего места для проведения выходного, не найти!

Бархатцы и фиалки, бегонии и колеусы, агератум: здесь десятки разновидностей цветов. Из них созданы удивительные герои древних легенд. Например – огненный змей Перелесник, коварный персонаж в украинской мифологии. Познакомить киевлян с малоизвестными героями древних сказок и имеет целью масштабная выставка цветов, рассказывает ландшафтный дизайнер Наталия Снопок.

"На этой выставке есть такие мифические герои как Мавка, Леший, Повитруля – дочь ветров, есть птица Гамаюн, которая своим криком предвещает счастье", – говорит Наталья Снопок.

А кроме того – есть Русалка, Водяной, Дух лета и зимы, и множество других. Для создания цветочных композиций дизайнеры консультировались с этнографами, культуроведами и Институтом украинской литературы. Мифических героев поместили на десяти конструкциях по всему Певческому полю. Каждый район Киева представил свою площадку.

"С 9 утра и до 9 вечера работает выставка. Основные активности будут по выходным, потому что больше людей приходит. Также у нас работает детская зона, веревочный парк, горки, кинотеатр", – говорит Денис Погорелко, соорганизатор выставки.

Но основная приманка для всей семьи – это сами композиции из цветов, которых высадили более 200 тысяч! Больше всего внимания – к фотозонам, где можно сесть и сделать несколько хороших фотографий. Если в ближайшие выходные попасть на выставку не удастся – не печальтесь, ее вход для посетителей будет открыт целый месяц.

Ранее на Оболони после реконструкции открыли вторую часть парка "Наталка"(6,7 га) за 20 млн грн. Тут обустроили пешеходные и велодорожки, разбили цветочные клумбы, берег укрепили камнем, установили пандусы и беседку. В южной части парка появилась новая необычная кованая скульптура — силуэты мужчины и женщины, прогуливающихся в парке.